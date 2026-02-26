Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG: 2 - Monaco: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 2 - Monaco: 2 | MAÇ SONUCU

        PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play off turunda 3-2 yendiği Monaco ile rövanş karşılaşmasında 2-2 berabere kalarak son 16'ya yükseldi. Ev sahibi PSG'ye turu getiren golleri Marquinhos ve Kvaratskhelia attı. Monaco forması giyen Mamadou Coulibaly, 58. dakikada kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 01:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSG'ye beraberlik yetti!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play off turu rövanşında PSG ile Monaco, Parc Des Princes'te oynanan müsabakada 2-2 berabere kaldı.

        İlk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kazanan PSG, adını son 16 turuna yazdırdı.

        Monaco 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

        Konuk ekip Monaco'da 55 ve 58. dakikalarda kart gören Mamadou Coulibaly oyun dışında kaldı.

        PSG, 60. dakikada Marquinhos ve 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

        Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile durumu 2-2 yaptı ama başka gol bulamadı.

        PSG'NİN SON 16'DAKİ RAKİBİ

        Son 16 Turu'na kalan PSG, Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mısır Çarşısı'ndaki gelin kaynana çekişmesi

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izinde tuttuğu Ramazan Günlüğü'nde Mısır Çarşısı'na uğruyor. Burada hem Osmanlı'nın alışveriş kültürünün notlarını hem de günlük yaşamın renkli ayrıntılarını aktarıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon