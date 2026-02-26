PSG: 2 - Monaco: 2 | MAÇ SONUCU
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play off turunda 3-2 yendiği Monaco ile rövanş karşılaşmasında 2-2 berabere kalarak son 16'ya yükseldi. Ev sahibi PSG'ye turu getiren golleri Marquinhos ve Kvaratskhelia attı. Monaco forması giyen Mamadou Coulibaly, 58. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play off turu rövanşında PSG ile Monaco, Parc Des Princes'te oynanan müsabakada 2-2 berabere kaldı.
İlk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kazanan PSG, adını son 16 turuna yazdırdı.
Monaco 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Monaco'da 55 ve 58. dakikalarda kart gören Mamadou Coulibaly oyun dışında kaldı.
PSG, 60. dakikada Marquinhos ve 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile durumu 2-2 yaptı ama başka gol bulamadı.
PSG'NİN SON 16'DAKİ RAKİBİ
Son 16 Turu'na kalan PSG, Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.
