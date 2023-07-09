PSG'de kriz: Kylian Mbappe'nin sözleri takım arkadaşlarını kızdırdı!

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"YUKARIDAKİLERİ İLGİLENDİRİYOR"

Fransız yıldız verdiği röportajda kulübünün astronomik harcamalara rağmen Şampiyonlar Ligi'nin kazanılamamasına yönelik soruya, "Bu bana uygun bir soru değil, Takımı oluşturan insanlara bunu sormalısınız. Bu takımı kim kurdu? Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Ligde üst üste beş kez yılın en iyi oyuncusu seçildim, takımın en fazla gol atan oyuncusu oldum. O yüzden bu soru yukarıdakileri ilgilendiriyor" cevabını vermişti.