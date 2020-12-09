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PSG'li yıldızlardan Webo'ya destek

PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçı saldırılara temsilcimizin oyuncuları isyan ederken PSG'li oyuncular da tepki gösterdi. Fransız ekibinin dünyaca ünlü yıldızları Neymar ile Mbappe, maça devam etmek istemediklerini söylediler. Mbappe'nin 'Bu hakemle oynayamayız" dediği belirtildi

SON DAKİKA! PSG'li yıldızlardan Webo'ya destek - Haberler
PSG'li yıldızlardan destek
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Başakşehir FK CEO’su Mustafa Eröğüt, Webo’ya yapılan ırkçı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eröğüt, "Paris Saint-Germain’li oyuncular bize destek verdi" dedi.

Fransız basınına göre; Kimpembe, Webo'nun tepki gösterdiğini fark edince, "Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye siyah diyor?" ifadelerini kullandı.

Eröğüt, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızları Neymar ile Mbappe'nin Webo'ya destek olduğunu belirterek, "PSG, Neymar ve Mbappe bize çok destek oldu. Oyuncuların birlikte çıkması, ırkçılık karşıtı hareketi birlikte yapması teklif edildi, oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmamak istedi" ifadelerini kullandı.

Fransız basını, iki oyuncunun da orta hakem Ovidiu Hategan'a giderek dördüncü hakemine kırmızı kart göstermesini teklif ettiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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