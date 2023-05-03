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PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

Fransa Ligue 1 ekiplerinde Paris Saint-Germain'de Messi krizi yaşanıyor. Ligue 1'de Loirent karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında derin yara alan PSG kulubü Lionel Messi'yi kadro dışı bıraktı. PSG yönetimi, aldığı bu kararın ardından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızla yeni sezon için sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Messi'nin ise yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken adaylar da ortaya çıktı

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  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Fransız basınından L'equipe, Ligue 1'de Loirent karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Suudi Arabistan'a tatil için izinsiz giden Messi ile PSG yönetiminin yeni sezonda devam etmek istemediğini aktardı.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    PSG yönetimi, Messi ile yeni sezonda sözleşme yenilemeyi düşünüyordu fakat izinsiz bir şekilde tatile gitme olayı bu düşüncelere son verdi. Messi'nin ise yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu oldu.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    İLK ADAY BARCELONA!

    Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan, Amerika ve Barcelona iddiaları günden güne büyürken, Messi'nin ise çocukluk kulübü olan Barcelona'ya dönmek istediği belirtiliyor.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Son dönemde ise ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Messi'yi transfer edebilmenin yollarını aradığını net olarak belirtti.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Katalan devinin yönetimi geçtiğimiz günlerde, Messi'yi transfer edebilmenin mali açıdan mümkün olup olmadığını öğrenmek için La Liga yetkilileriyle görüşme yaptığı belirtilmişti.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Daha sonra Barcelona Başkanı Joan Laporta ise bir taraftarın, "Lionel Messi, Barcelona'ya dönecek mi?" sorusuna, "Evet" yanıtını vermişti.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    AMERİKA İDDİASI

    David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi Inter Miami, Messi'ye teklif yaptığı biliniyor. MLS ekibi Inter Miami, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin %5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    CR7'NİN YANINA GİDEBİLİR!

    PSG ile yol ayrımına gelen Lionel Messi'ye tıpkı Cristiano Ronaldo'ya olduğu gibi Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği belirtildi.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilal'ın Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi. 
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi gerçekleştiği takdirde, kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan ve büyük rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yolları yeniden kesişecek. 
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Suudi Arabistan devletinin dünyada tanınırlığını artırmak için futbol sektörüne büyük önem verdiği ve bu nedenle Ronaldo'nun ardından Messi'yi de ülke futboluna kazandırmak istediği kaydedildi. 
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    SUUDİ ARABİSTAN YÜZÜNDEN KADRO DIŞI KALDI

    Ligue 1'in 33. haftasında PSG sahasında Lorient'e 2-1 yenildi. Lionel Messi, Lorient'e karşı alınan şoke edici mağlubiyetin ardından ailesiyle birlikte Paris'ten uzaklaşma kararı alarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    L'Equipe'te yer alan habere göre Messi'nin marka yüzü olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirmesi Galtier ve Campos'u rahatsız ettiği belirtildi. 
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Lorient karşısında alınan yenilgi sonrası Suudi Arabistan ziyaretiyle ön plana çıkan Messi'nin yönetimden izinli olduğu ancak teknik ekibe seyahatiyle ilgili bilgi vermediği ifade edildi. 
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

    Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...
  • PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacak! Yeni adresi neresi olacak? 3 aday...

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