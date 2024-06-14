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        Haberler Spor Transfer PSG, Rus kaleci Matvey Safonov'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        PSG, Rus kaleci Matvey Safonov'u kadrosuna kattı

        Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Rus kaleci Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:01
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        Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, Rus takımı Krasnodar'dan kaleci Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        PSG'den yapılan açıklamada, "25 yaşındaki kaleci Matvey Safonov'un 2029 yılına kadar kulüple sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

        Rus kaleci, geçen sezon Krasnodar formasıyla 30 maçta koruduğu kalesinde 27 gol görürken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.

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