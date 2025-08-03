PSV Eindhoven Dennis Man'i istiyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren PSV Eindhoven, İtalyan temsilcisi Parma'nın yıldız oyuncusu Dennis Man'e talip oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV, 26 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunu kadrosuna katmak adına İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladı.

PARMA SATIŞA SICAK

PSV Eindhoven'nın, Dennis Man'ı bu yaz kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu belirtilirken Parma, oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına satışa sıcak bakıyor.

PSV'nin daha önce Borussia Dortmund'un da ilgilendiği Man için 15-18 milyon Euro aralığında bir teklif hazırladığı belirtiliyor.