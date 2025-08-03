Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol PSV Eindhoven Dennis Man'i istiyor - Futbol Haberleri

        PSV Eindhoven Dennis Man'i istiyor

        Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Parma forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Dennis Man'i kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 19:37 Güncelleme: 03.08.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSV Eindhoven Dennis Man'i istiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren PSV Eindhoven, İtalyan temsilcisi Parma'nın yıldız oyuncusu Dennis Man'e talip oldu.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV, 26 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunu kadrosuna katmak adına İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladı.

        PARMA SATIŞA SICAK

        PSV Eindhoven'nın, Dennis Man'ı bu yaz kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu belirtilirken Parma, oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına satışa sıcak bakıyor.

        PSV'nin daha önce Borussia Dortmund'un da ilgilendiği Man için 15-18 milyon Euro aralığında bir teklif hazırladığı belirtiliyor.

        BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

        Rumen oyuncuyla Mayıs ayında Beşiktaş da ilgilenmişti.

        SEZON PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Man, Serie A'da 34 maçta 4 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

        2021 yılında FCSB'den 12.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer olan oyuncunun kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!