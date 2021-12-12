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Haberler Futbol Puan durumu 12 Aralık 2021! Süper Lig 16. hafta maç sonuçları
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Puan durumu 12 Aralık 2021! Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 16. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Lider Trabzonspor dün oynanan maçta deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Puan durumu 12 Aralık 2021! Süper Lig 16. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 16 12 3 1 32 13 19 39
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 8 6 2 27 14 13 30
3.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 9 2 5 25 18 7 29
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 9 1 6 25 17 8 28
5.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 3 4 24 17 7 27
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 7 3 5 20 23 -3 24
7.GALATASARAY A.Ş. 15 6 5 4 21 19 2 23
8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 16 6 5 5 21 20 1 23
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 6 4 6 23 25 -2 22
10.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 6 3 6 22 22 0 21
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 23 -3 21
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 7 4 21 15 6 19
13.GZT GİRESUNSPOR 16 5 4 7 15 14 1 19
14.YUKATEL KAYSERİSPOR 15 5 4 6 20 22 -2 19
15.ALTAY 16 5 3 8 21 25 -4 18
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 5 3 7 18 23 -5 18
17.GÖZTEPE A.Ş. 16 3 5 8 16 24 -8 14
18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 15 4 2 9 12 23 -11 14
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 4 1 11 15 32 -17 13
20.KASIMPAŞA A.Ş. 16 2 5 9 15 24 -9 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

10.12.2021 20:00 ALTAY 1 - 2 ATAKAŞ HATAYSPOR

11.12.2021 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 4 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

11.12.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

11.12.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

11.12.2021 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

12.12.2021 13:30 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 0 GZT GİRESUNSPOR

12.12.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

12.12.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

13.12.2021 18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.

13.12.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

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