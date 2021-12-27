Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|19
|14
|4
|1
|36
|14
|22
|46
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|10
|6
|2
|31
|15
|16
|36
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19
|10
|3
|6
|29
|19
|10
|33
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|19
|9
|5
|5
|31
|23
|8
|32
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|10
|2
|7
|27
|23
|4
|32
|6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|19
|8
|6
|5
|27
|22
|5
|30
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|18
|8
|4
|6
|30
|27
|3
|28
|8.AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|8
|4
|7
|29
|31
|-2
|28
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|19
|8
|4
|7
|24
|26
|-2
|28
|10.GALATASARAY A.Ş.
|19
|7
|6
|6
|24
|23
|1
|27
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|7
|6
|6
|26
|27
|-1
|27
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|18
|6
|8
|4
|26
|17
|9
|26
|13.GZT GİRESUNSPOR
|19
|6
|4
|9
|19
|19
|0
|22
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|4
|9
|21
|27
|-6
|22
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|18
|5
|6
|7
|24
|28
|-4
|21
|16.ALTAY
|19
|5
|3
|11
|23
|32
|-9
|18
|17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|19
|5
|2
|12
|17
|34
|-17
|17
|18.KASIMPAŞA A.Ş.
|19
|3
|6
|10
|19
|28
|-9
|15
|19.GÖZTEPE A.Ş.
|19
|3
|6
|10
|18
|28
|-10
|15
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|19
|4
|3
|12
|16
|34
|-18
|15
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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