Sony'in PlayStation ürün ve hizmetlerinden sorunlu şirketi Sony Interactive Entertainment (SIE), son dönemin en çok oynanan oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) PlayStation 4’e (PS4) geleceğini resmi olarak duyurdu.

100 oyuncunun bir haritaya bırakıldığı battle royale tarzı, diğer bir deyişle oyuncuların yaşamak için diğer oyuncularla kapıştığı PUBG’de haritada son kalan oyuncu birinci oluyor ve Chicken Dinner ödülünün sahibi oluyor. Son aşamaya kadar kalmak için oyuncular savaşabildiği gibi kaçabiliyor.

PUBG, PlayStation 4 için Erangel, Miramar ve Sanhok’un yer aldığı üç haritayla birlikte geliyor. Ayrıca bir süredir beklenen kar temalı harita da bu kış oyunculara sunulacak. Oyunda özel maçlar, sıralama sistemi, etkinlik modu gibi özellikler de yer alacak.

TÜRKÇE ALTYAZI SEÇENEĞİ

7 Aralık 2018 tarihinde yetkili teknoloji marketlerde ve PlayStation Store’da satışa çıkacak olan oyunda, oyunculara Türkçe altyazı seçeneği de sunulacak.

2017 yılının Mart ayında piyasaya sürülen PUBG, şu ana kadar Android ve iOS uygulamalarının yanısıra, Microsoft'un Windows ve Xbox One platformlarında oynanabiliyordu.

PUBG’nin PlayStation 4’e geliştirilmesi aşamasında proje yöneticiliği yapan Koo Sung Jeong, “PUBG’yi PS4’e geliştirirken hafızalarımıza kazınan en önemli an herhalde ilk kez 100 kişilik test maçını yapmamızdı. Testten önce geliştirme ekibimizin görevi bu yıl içerisinde oyunu tamamlayabilmekti. Bu bizim için meydan okuyucu, aynı zamanda imkansız gibi görünen bir olaydı. Ancak 100 kişilik teste katıldığımızda güvenimiz arttı ve tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi fark ettik. Yarattığımız oyunla gurur duyuyor, sizin de oynamanız için sabırsızlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

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