Galatasaray'a geçen sezon transfer olan ve sakatlıklarla boğuştuğu sezonda performansı nedeniyle eleştirilen Radamel Falcao, yeni sezona iyi bir giriş yaptı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız adeta 'resital' yaptı!

Maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen ve rakip fileleri havalandıran Falcao, ikinci golün de hazırlayıcısı oldu. Emre Kılınç'a şık bir pas bırakan Kolombiyalı yıldız, 40. dakikada bir kez daha sahne aldı. Feghouli'nin pasında topla buluşan ve Günay'ı bir kez daha mağlup eden Falcao skoru 3-0'a getirdi.