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        Haberler Gündem RAFLARDA! A101 aktüel market 2 Kasım kataloğu ürünleri satışta! A101'de elektrikli bisiklet ve koltuk takımlarında indirim fırsatı!

        A101'de elektrikli bisiklet ve koltuk takımı geliyor! İşte A101 indirimli ürünler listesi

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 2 Kasım'dan itibaren başlayan A101'de haftanın fırsatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:08
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        1

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 2 Kasım bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Mikrodalga Fırın 1.499 TL

        Carbon CC4000 Cyclone Süpürge 2.199 TL

        Midi Fırın 799 TL

        Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 749 TL

        KTM 2907 Çay Makinesi 479 TL

        3

        Elektrikli Motorlu Bisiklet 16,990 TL

        4

        Koltuk Takımı 7.990 TL

        5

        Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.490 TL

        Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL

        Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL

        6

        Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL

        Seramik Tabanlı Ütü 399 TL

        Tıraş Makinesi 349 TL

        Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 139 TL

        Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 89,90 TL

        7

        Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 39,95 TL

        Katlanır Piknik Masası 279 TL

        Motivasyon Matarası 2'li 149 TL

        Saklama Kabı 275 cc 12,50 TL

        Reçellik 6'lı 49,90 TL

        8

        Kayık Tabak 15 cm 12,90 TL

        Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 33 cm 109 TL

        Altın Fileli Üç Ayaklı Sunumluk 25 cm 89,90 TL

        Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 24 cm 99 TL

        Cam Matara 500 ml 49,90 TL

        9

        Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL

        Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL

        Kek Kalıpları ve Fırın Tepsisi 109 TL

        2 Katlı Sepet 129 TL

        4 Katlı Metal Raf 129 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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