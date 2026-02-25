Ramazan’da ağız kokusu sorununa karşı 10 etkili yöntem

Ferah bir nefes için sahur ve iftar sonrası yapılacak basit uygulamalar, Ramazan boyunca ağız kokusunu önlemenize yardımcı olur.

RAMAZANDA AĞIZ KOKUSU NEDENLERİ

Ramazan ayında ağız kokusu, birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Gün boyu süren açlık ve susuzluk, tükürük salgısının azalmasına yol açar. Tükürük, ağızdaki bakterileri temizleyerek dili nemli tutar ve ağız sağlığını korur. Oruç sırasında sıvı alımı azalınca bu doğal temizlik mekanizması eksik kalır.

Uzun süreli açlık, mide asidini artırır ve sindirim sistemi problemlerine sebep olur. Bu durum yiyeceklerin ağızda daha uzun süre kalmasına yol açarak ağız kokusunu artırır. Ayrıca Ramazan’da tüketilen baharatlı ve ağır yiyecekler ile kafeinli içecekler, sindirimi zorlaştırıp ağız kokusunun şiddetlenmesine katkıda bulunur.

RAMAZANDA AĞIZ KOKUSUNDAN KORUNMA YOLLARI

DÜZENLİ AĞIZ HİJYENİ

İftar ve sahur sonrası dişlerinizi en az bir kez fırçalayın.

Dil üstünü temizleyin, diş aralarını diş ipi ile arındırın.

Oruç sırasında macunsuz kuru fırçalama da faydalı olabilir.

YETERLİ SU TÜKETİMİ İftar ve sahur arasında bol miktarda su içmek, tükürük salgısını artırarak ağızdaki bakterileri temizler. Su tüketimi aynı zamanda baş ağrısı oluşumunu da engeller. BESLENMEYE DİKKAT Ağır, şekerli ve çok baharatlı yiyeceklerden uzak durun. Lifli ve sindirimi kolay gıdalar tercih edin. Sahurda taze meyve suları, sebzeler ve tahıllı besinler tüketmek, ağızdaki tükürük akımını artırır. REKLAM Tarçın veya karanfil gibi baharatlar, açlık kaynaklı kötü kokuları azaltabilir. DOĞAL YÖNTEMLER Limon suyu veya nane yaprağı ile hazırlanan doğal gargaralar ağızdaki bakterileri öldürür ve ferah bir nefes sağlar. Taze nane veya maydanoz çiğnemek kötü kokuları maskeler ve doğal antibakteriyel etki sağlar. Misvak kullanımı, diş aralarını temizler, plak oluşumunu önler ve tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu engeller. GECE ÖNLEMLERİ Yatarken burun tıkanıklığını önlemeye çalışın. Ağız içi protez kullanıyorsanız gece protezi çıkarıp temizleyin ve sabah tekrar takın.