        Ramazan'da ağız kokusu sorununa karşı 10 etkili yöntem | Sağlık Haberleri

        Ramazan’da ağız kokusu sorununa karşı 10 etkili yöntem

        Ramazan ayında gün boyu aç kalmak, ağızda bakteri birikimine ve kötü kokuya yol açabilir. İşte oruçluyken nefesinizi ferah tutmanın pratik yolları.

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 13:47
        Ramazan'da ağız kokusuna karşı 10 yöntem

        Ferah bir nefes için sahur ve iftar sonrası yapılacak basit uygulamalar, Ramazan boyunca ağız kokusunu önlemenize yardımcı olur.

        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?

        RAMAZANDA AĞIZ KOKUSU NEDENLERİ

        Ramazan ayında ağız kokusu, birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Gün boyu süren açlık ve susuzluk, tükürük salgısının azalmasına yol açar. Tükürük, ağızdaki bakterileri temizleyerek dili nemli tutar ve ağız sağlığını korur. Oruç sırasında sıvı alımı azalınca bu doğal temizlik mekanizması eksik kalır.

        Uzun süreli açlık, mide asidini artırır ve sindirim sistemi problemlerine sebep olur. Bu durum yiyeceklerin ağızda daha uzun süre kalmasına yol açarak ağız kokusunu artırır. Ayrıca Ramazan’da tüketilen baharatlı ve ağır yiyecekler ile kafeinli içecekler, sindirimi zorlaştırıp ağız kokusunun şiddetlenmesine katkıda bulunur.

        RAMAZANDA AĞIZ KOKUSUNDAN KORUNMA YOLLARI

        DÜZENLİ AĞIZ HİJYENİ

        İftar ve sahur sonrası dişlerinizi en az bir kez fırçalayın.

        Dil üstünü temizleyin, diş aralarını diş ipi ile arındırın.

        Oruç sırasında macunsuz kuru fırçalama da faydalı olabilir.

        YETERLİ SU TÜKETİMİ

        İftar ve sahur arasında bol miktarda su içmek, tükürük salgısını artırarak ağızdaki bakterileri temizler.

        Su tüketimi aynı zamanda baş ağrısı oluşumunu da engeller.

        BESLENMEYE DİKKAT

        Ağır, şekerli ve çok baharatlı yiyeceklerden uzak durun.

        Lifli ve sindirimi kolay gıdalar tercih edin.

        Sahurda taze meyve suları, sebzeler ve tahıllı besinler tüketmek, ağızdaki tükürük akımını artırır.

        Tarçın veya karanfil gibi baharatlar, açlık kaynaklı kötü kokuları azaltabilir.

        DOĞAL YÖNTEMLER

        Limon suyu veya nane yaprağı ile hazırlanan doğal gargaralar ağızdaki bakterileri öldürür ve ferah bir nefes sağlar.

        Taze nane veya maydanoz çiğnemek kötü kokuları maskeler ve doğal antibakteriyel etki sağlar.

        Misvak kullanımı, diş aralarını temizler, plak oluşumunu önler ve tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu engeller.

        GECE ÖNLEMLERİ

        Yatarken burun tıkanıklığını önlemeye çalışın.

        Ağız içi protez kullanıyorsanız gece protezi çıkarıp temizleyin ve sabah tekrar takın.

        ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEMEK

        Sahur öncesi ve sonrası şekersiz sakız çiğnemek tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu azaltır.

        GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇINMAK

        Gazlı ve aşırı tatlandırılmış içecekler, ağız kuruluğuna ve kötü kokuya neden olabilir.

        DÜZENLİ BESLENME ZAMANI

        Sahur ve iftar öğünlerini atlamamak, uzun süreli açlıktan kaynaklanan kötü kokuları önler.

        DOĞAL BAHARATLAR KULLANMAK

        Baharatlı yiyecekleri aşırı tüketmemek ve ağızda ferahlık sağlayacak karanfil veya tarçın gibi doğal baharatları tercih etmek faydalıdır.

        AŞIRI KAFEİNDEN KAÇINMAK

        Ağız kuruluğu veya sindirim sorunlarını artırabilecek aşırı kafeinli içeceklerden kaçının.

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

