Rangers-Celtic: 3-3 (MAÇ SONUCU)

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan "Old Firm" derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı.

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de, ev sahibi Rangers'ın gollerini 55. dakikada James Tavernier (penaltı), 86. dakikada Abdallah Dipo Sima ve 90+3. dakikada Rabbi Matondo attı.