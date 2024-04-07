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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Rangers-Celtic: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Old Firm derbisinde kazanan çıkmadı! - Futbol Haberleri

        Rangers-Celtic: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        İskoçya futbolunun dev kulüpleri Rangers ve Celtic, "Old Firm" derbisinde karşı karşıya gelirken, gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:01
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        'Old Firm' derbisinde kazanan çıkmadı!
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        İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan "Old Firm" derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı.

        Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de, ev sahibi Rangers'ın gollerini 55. dakikada James Tavernier (penaltı), 86. dakikada Abdallah Dipo Sima ve 90+3. dakikada Rabbi Matondo attı.

        Celtic'in gollerini ise 1. dakikada Daizen Maeda, 34. dakikada Matthew O'Riley (penaltı) ve 87. dakikada Adam Uche Idah kaydetti.

        Bu beraberliğin ardından lider Celtic puanını 75'e, bir maçı eksik ikinci sıradaki Rangers ise 74'e çıkardı.

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