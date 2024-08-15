Rapid Wien: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. İlk mücadeleden de 1-0 mağlup ayrılan Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalamadı. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'le deplasmanda karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rapid Wien 2-0 kazandı. Evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer deplasmanda da istediği sonucu alamadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalamadı.
Mücadelede Rapid Wien'in ilk golünü 77. dakikada Matthias Seidl ikinci golünü ise 87. dakikada Lang kaydetti. Ayrıca Trabzonspor forması giyen Pedro 85. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Karadeniz ekibi, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.
SAVIC KADRODA YOKTU
Trabzonspor'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Viyana'ya götürülmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.
16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
74. dakikada sol kanattan hareketlenen Burgstaller'in pasında Jansson topla buluştu. Jansson'un ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen topu kurtarmayı başardı.
77. dakikada Rapid Wien golü buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Seidl'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
81. dakikada Barisic, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Enis Destan'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
84. dakikada Nwakaeme, sol kanattan savunmanın arkasına topu gönderdi. Kaleci Hedl, Trezeguet'nin meşin yuvarlağa kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.
87. dakikada Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'ın ara pasında topla buluşan Lang, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı.