Rashica'ya İtalya'dan ilgi var!
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'ya İtalya'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonun istikrarlı isimlerinden olan Milot Rashica'ya İtalya'dan Genoa'nın ilgisinin olduğu öğrenildi.
Kulübe ulaşan somut bir teklif henüz olmasa da İtalyan ekibinin Rashica'nın durumunu yakından takip ettiği ve kapıyı çalmaya hazırlandığı vurgulandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 41 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 12 asist üretti.
ONANA İÇİN DE KARAR VERMEDİLER
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Jean Onana da sezonu kiralık olarak Genoa'da geçirdi.
İtalyan ekibi, Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda kesin kararını iletmedi.