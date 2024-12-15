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        Haberler Spor Futbol İspanya Rayo Vallecano: 3 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Rayo Vallecano: 3 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano sahasında Real Madrid'i ağırladı. 6 golün çıktığı mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken; milli yıldızımız Arda Güler 2 asistlik katkı sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 01:01 Güncelleme: 15.12.2024 - 01:07
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        Arda Güler'in 2 asisti Real'e yetmedi!
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        İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

        Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Unai Lopez, 36'da Abdul Mumin ve 64. dakikada ise Isi Palazon kaydetti. Madrid temsilcisinin golleri ise 39. dakikada Federico Valverde, 45'te Jude Bellingham ve 56. dakikada ise Rodrygo'dan geldi.

        ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST!

        Eflatun-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımı adına 2 asistle oynadı. Milli yıldızımız ilk ve son golün pasını veren oyuncu oldu.

        Bu sonucun ardından Real Madrid 37 puana yükseldi. Vallecano ise 20 puana ulaştı.

        Ligin 18. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. Vallecano ise Villarreal deplasmanında sahaya çıkacak.

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