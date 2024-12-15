Rayo Vallecano: 3 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Unai Lopez, 36'da Abdul Mumin ve 64. dakikada ise Isi Palazon kaydetti. Madrid temsilcisinin golleri ise 39. dakikada Federico Valverde, 45'te Jude Bellingham ve 56. dakikada ise Rodrygo'dan geldi.