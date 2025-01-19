Real Madrid: 4 - Las Palmas: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 20. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Las Palmas kozlarını paylaştı. Mücadele eflatun-beyazlıların 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk takımda 64. dakikada Benito Ramirez direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca ev sahibinin Mbappe, Jude Bellingham ve Federico Valverde'yle attığı 3 gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 18. (p) ve 36. dakikalarda Kylian Mbappe, 33'te Brahim Diaz, 57. dakikada ise Rodrygo kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 1. dakikada Fabio Silva'dan geldi.

ARDA GÜLER SONRADAN GİRDİ

Milli yıldızımız Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in de puan kaybettiği haftada Real Madrid kazandı ve 46 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Las Palmas ise 22 puanda kaldı.