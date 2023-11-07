Real Madrid Braga maçında Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Braga maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Söz konusu haftada ülkemizdeki futbolseveler, Real Madrid'in Braga ile oynayacağı maçı da büyük merakla bekliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den milli yıldız Arda Güler'i transfer eden Real Madrid'in Braga karşılaşması ve Arda Güler'in son durumu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
Real Madrid Braga maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da merak konusu olmuş durumda. İşte, konuyla ilgili bilgiler...
REAL MADRID BRAGA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid Braga maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'de başlayacak.
Karşılaşma Exxen ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.
REAL MADRID BRAGA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
2023-2024 sezonunda sakatlığı dolayısıyla henüz resmi bir maçta forma giymeyen ve sakatlığını atlattıktan sonra Real Madrid'in hafta sonu La Liga'da oynadığı Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda yer alan milli yıldız Arda Güler'in, Madrid ekibinin Braga karşılaşmasında kadroda olması ve sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyecek olan Arda Güler, gol atması halinde devler liginde golle tanışan en genç Türk futbolcu olacak.