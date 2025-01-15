Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Barcelona'ya 5-2 mağlup olarak Süper Kupa'yı kaybeden eflatun-beyazlılar, rakibi karşısında taraftarının desteğiyle galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadelede Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…
Real Madrid ile Celta Vigo İspanya Kral Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Celta Vigo ise rakibini mağlup etmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Milli yıldız Arda Güler’in Celta Vigo maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kadro planlaması merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Celta Vigo maçı, 16 Ocak 2025 Perşembe günü TSİ 23.30’da başlayacak.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: A. Lunin, Aguado, Asencio, L. Aguado, Fran Garcia, Modric, Carnavinga, Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, Endrick
Celta Vigo: Guaita, Dominguez, Starfelt, Mingueza, Marcos Alonso, Fran BEltran, Moriba, Bamba, Gonzalez, Cervi, Borja Iglesias
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tivibu.com.tr/spor
ARDA GÜLER CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid, geçtiğimiz hafta İspanya Süper Kupa Finali’nde Barcelona ile karşı karşıya geldi. 5-2 farkla mağlup olan eflatun beyazlılar, Süper Kupa’yı kaybetti.
Alınan farklı mağlubiyetin ardından Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin taktik değişikliğe gideceği tahmin ediliyor. Ancelotti'nin, Celto Vigo maçında milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.