Real Madrid'e Bellingham şoku
Real Madrid'in İngiliz orta sahası Jude Bellingham, geçirdiği sakatlık nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 16.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:19
İspanyol devi Real Madrid'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre 1 Şubat'taki Rayo Vallecano maçında kas sakatlığı geçiren İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 22 yaşındaki Jude Bellingham, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
