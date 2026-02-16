Canlı
        Real Madrid'e Bellingham şoku - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e Bellingham şoku

        Real Madrid'in İngiliz orta sahası Jude Bellingham, geçirdiği sakatlık nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:19
        İspanyol devi Real Madrid'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

        The Athletic'te yer alan habere göre 1 Şubat'taki Rayo Vallecano maçında kas sakatlığı geçiren İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Real Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 22 yaşındaki Jude Bellingham, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

