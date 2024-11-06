Real Madrid ve Manchester City'ye soğuk duş! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Real Madrid, evinde konuk ettiği Milan'a 3-1 mağlup oldu. Manchester City ise Portekiz ekibi Sportin Lizbon'a deplasmanda 4-1 yenildi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta Juventus, Lille ile 1-1 berabere kaldı. İşte gecenin toplu sonuçları...

Habertürk / AA Giriş: 06.11.2024 - 01:20 Güncelleme: 06.11.2024 - 01:21 facebook

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