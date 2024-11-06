Real Madrid ve Manchester City'ye soğuk duş! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Real Madrid, evinde konuk ettiği Milan'a 3-1 mağlup oldu. Manchester City ise Portekiz ekibi Sportin Lizbon'a deplasmanda 4-1 yenildi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta Juventus, Lille ile 1-1 berabere kaldı. İşte gecenin toplu sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi 9 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 4. haftasının ilk gününde 9 maç oynandı.
MADRİD'E SOĞUK DUŞ
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Milan'ı konuk etti. Santiago Bernabau'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
GYOKERES, HAALAND'I ÜZDÜ
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 388 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres, 46. dakikada Araujo kaydetti. Manchester City'nin golü 4. dakikada Phil Foden'dan geldi.
NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND TEK GOLLE KAZANDI
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS BERABERE KALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lille, Juventus'u konuk etti. Decathlon Arena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4
Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0
Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-0
Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere): 4-1
Lille (Fransa)-Juventus (İtalya): 1-1
Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1
Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-1