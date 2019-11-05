İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez´in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.
Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy
Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco
Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo
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