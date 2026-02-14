Real Madrid- Real Sociedad maçı için geri sayım başladı. Son haftalarda yeni hocasıyla performansıyla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Sociedad karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı La Liga'da Real Madrid 57 puanla, Barcelona'nın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Peki, "Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...