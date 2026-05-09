Recep Uçar: Camiamızı mutsuz eden bir skor oldu

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"CAMİAMIZI MUTSUZ EDEN BİR SKOR OLDU"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Ligin son 2 haftasında deplasmanda oynayacağımız maçı kazanıp ilk 8'de yerimizi garantilemek hedefiyle hazırlandığımız bir maçtı. Maç öncesinde oyuncularıma küme düşmeme mücadelesi veren takımlarla oynamanın zorluğundan bahsetmiştim. Futbol şanssızlığı da eklendiği anda arzu etmediğimiz, camiamızı mutsuz eden bir skor oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"EYÜPSPOR'UN KAZANMA MOTİVASYONU BİZDEN DAHA YÜKSEKTİ"

Maça iyi başlayan taraf olduklarını aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 10 dakika net 2 pozisyonumuz vardı ama atamadık. Futbol şansı çok yanımızda olmadı. Geriye düşünce sonrasında Eyüp'ün sahada isteği arttı. Kazanma motivasyonu daha yüksekti. Kazanmaya ihtiyacı olan, daha çok isteyen, ikili mücadelelerde oyunun her anında üstün olan Eyüp'tü. Üzüntü verici bir mağlubiyet. Bir sezonluk oyuncularımızın emeğini de görmezlikten gelemeyeceğiz. Koyduğum hedefe ulaşabilmek için 1 maç daha var. Sahamızda Beşiktaş maçını kazanıp ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz."