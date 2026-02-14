Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-2 biten Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Maçı özetlersem, hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç" dedi.

        Giriş: 14.02.2026 - 19:02 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:02
        "İyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç"
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 beraber kaldı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Gençlerbirliği zor bir deplasman. Bunu bilerek buraya geldik. Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam en son iç sahada, ekim ayında Konyaspor'a kaybetmiştik. Maçı özetlersem, hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç. Belki hatırlamak istemeyeceğim 70 dakikalık bir oyun oldu. Bu kadar ofansif hamle yapıp, maçı sağ bekimizin 2 tane attığı golle bir puanla döndüğümüz enteresan da bir oyun oldu. Bunun da belki güzel tarafı bu" ifadelerini kullandı.

