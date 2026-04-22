Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Zor bir maç bizi bekliyor

        Recep Uçar: Zor bir maç bizi bekliyor

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, "Şunu söylemeliyim ki hafta sonu bizi en az Fenerbahçe maçı kadar zor bir maç bekliyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zor bir maç bizi bekliyor"

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Recep Uçar, Kayserispor ile oynayacakları maçın zor geçeceğine değinerek, "Fenerbahçe maçı sonrası dünden hazırlıklarımıza, hafta sonu Kayseri maçı için yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugünkü antrenmanımızı tamamladık. Evet, Fenerbahçe maçını oynadık. Bizim için sonucunda mutlu olduğumuz bir maç oldu. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle daha iyisi de olabilirdi ama şu an itibarıyla son haftalarda yakaladığımız momentumu devam ettirmek istiyoruz. Şimdi hafta sonu maçımız Kayseri ile. Benim daha önce de görev yaptığım bir kulüp, şehir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bizi en az Fenerbahçe maçı kadar zor bir maç bekliyor hafta sonunda. Son 4 maç artık, ligin telafisi olmayan haftalarını oynuyoruz. Onların son 4 maçın üçünü içeride oynayacak olmaları onlar adına bir avantaj. Dolayısıyla o şehri, o takımı iyi bilen birisi olarak da bizi nasıl bir ambiyansın, nasıl bir oyunun beklediğinin de farkında olan bir insanım. Ama hem fiziksel hem zihinsel anlamda da Fenerbahçe maçı kadar en az zor olacak bir maç bence. Ama biz yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp oraya da gidip son haftalarda yakaladığımız momentumu da devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yakaladıkları serinin devam etmesini istediklerini sözlerine ekleyen Uçar, "Son 4 maçımızı evimizde oynadık ve kazandık. Bu bizim adımıza güzel. Deplasmanlarda da son haftalarda kötü sonuçlar almıyoruz; bu da iyi. Ama her ne kadar onların kendilerine göre bir düşmeme, ligde kalma hedefi varsa da Çaykur Rizespor olarak biz de hedefleri olan bir takımız. Şu an itibarıyla 37 puanla ligin 8. sırasında yer almaktayız. Bu seneki net amacımız ligi en azından bulunduğumuz yeri koruyabilmek. 3 puanlı sistemde baktığımızda kulübümüzün 8. sırada bugüne kadar bitirmediği bir durumdu. Oyuncularımızla beraber bu hedefe ulaşmak istiyoruz, bunu başarmak istiyoruz. İnşallah amacımız en güzel şekilde hazırlanıp yakaladığımız momentumu devam ettirip taraftarımızın yüzünü de hafta sonu güldürüp hedefimize bir adım daha yaklaşmak" cümlelerine yer verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
