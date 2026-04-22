Recep Uçar: Zor bir maç bizi bekliyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Recep Uçar, Kayserispor ile oynayacakları maçın zor geçeceğine değinerek, "Fenerbahçe maçı sonrası dünden hazırlıklarımıza, hafta sonu Kayseri maçı için yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugünkü antrenmanımızı tamamladık. Evet, Fenerbahçe maçını oynadık. Bizim için sonucunda mutlu olduğumuz bir maç oldu. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle daha iyisi de olabilirdi ama şu an itibarıyla son haftalarda yakaladığımız momentumu devam ettirmek istiyoruz. Şimdi hafta sonu maçımız Kayseri ile. Benim daha önce de görev yaptığım bir kulüp, şehir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bizi en az Fenerbahçe maçı kadar zor bir maç bekliyor hafta sonunda. Son 4 maç artık, ligin telafisi olmayan haftalarını oynuyoruz. Onların son 4 maçın üçünü içeride oynayacak olmaları onlar adına bir avantaj. Dolayısıyla o şehri, o takımı iyi bilen birisi olarak da bizi nasıl bir ambiyansın, nasıl bir oyunun beklediğinin de farkında olan bir insanım. Ama hem fiziksel hem zihinsel anlamda da Fenerbahçe maçı kadar en az zor olacak bir maç bence. Ama biz yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp oraya da gidip son haftalarda yakaladığımız momentumu da devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakaladıkları serinin devam etmesini istediklerini sözlerine ekleyen Uçar, "Son 4 maçımızı evimizde oynadık ve kazandık. Bu bizim adımıza güzel. Deplasmanlarda da son haftalarda kötü sonuçlar almıyoruz; bu da iyi. Ama her ne kadar onların kendilerine göre bir düşmeme, ligde kalma hedefi varsa da Çaykur Rizespor olarak biz de hedefleri olan bir takımız. Şu an itibarıyla 37 puanla ligin 8. sırasında yer almaktayız. Bu seneki net amacımız ligi en azından bulunduğumuz yeri koruyabilmek. 3 puanlı sistemde baktığımızda kulübümüzün 8. sırada bugüne kadar bitirmediği bir durumdu. Oyuncularımızla beraber bu hedefe ulaşmak istiyoruz, bunu başarmak istiyoruz. İnşallah amacımız en güzel şekilde hazırlanıp yakaladığımız momentumu devam ettirip taraftarımızın yüzünü de hafta sonu güldürüp hedefimize bir adım daha yaklaşmak" cümlelerine yer verdi.