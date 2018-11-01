Rockstar Games’in geçen hafta piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2 oyunu, ulaşılması oldukça zor olan bir hasılata imza attı. Piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz birkaç gün geçen Red Dead Redemption 2, sadece ilk 3 gününde 725 milyon dolarlık satış gelirine ulaştı.

Üstelik oyunseverlerden ve eleştirmenlerde oldukça iyi geri dönüşler toplayan Red Dead Redemption 2, bu hasılat rakamına, Sony’nin PlayStation 4 (PS4) ve Microsoft’un Xbox One’ı için sunulan sürümleriyle erişti.

2010 yılında çıkan Red Dead Redemption'ın devamı niteliğinde olan Western temalı aksiyon-macera türündeki oyunun, ilk 3 gününde elde ettiği bu hasılat rakamına daha önce sadece yine Rockstar Games’in hazırladığı Grand Theft Auto V (GTA V) ulaşmıştı. olmuştu. GTA V, ilk üç gününde toplam 1 milyar dolar gelir elde etmişti.

PC VERSİYONU DA YOLDA

Bu ay içinde çevrimiçi versiyonu Red Dead Online oyununun da piyasaya sürülmesi planlanırken, beklenenin oldukça üzerinde gelen ilk satış rakamları üzerine Rockstar Games Red Dead Redemption 2’in PC versiyonu için yapılan çalışmaları hızlandırdı. Oyunun PC versiyonunun 2019 yılında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

HİSSELERİ UÇTU, DEĞERİ 15 MİLYAR DOLARI BULDU

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre oyun dünyasını heyecanlandıran Red Dead Redemption 2, Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive Software’in ABD borsalarında işlem gören hisselerine de yansıdı.

Şirketin NASDAQ Endeksi’ndeki hisseleri oyunun piyasa sürülmesinin ardından yüzde 14 değer kazanırken, Take-Two Interactive’in piyasa değeri de 15 milyar dolara dayandı.

CİHAZINIZDA 107 GB’LİK BOYUTA YER AÇIN!

1899 yılında ABD’de vahşi batı çağının sonunda geçen Red Dead Redemption 2 oyununda, Dutch Van der Linde çetesi ve baş karakteri Arthur Morgan’ın federal ajanlar ve ödül avcılarıyla olan mücadelesini konu alıyor. Etkileyici grafik ve senaryoların eşlik ettiği oyunun boyutu ise oyunseverlerin en çok konuştuğu konuların başında geliyor.

Çünkü Read Dead Redemption 2'yi Xbox One'a yüklemek için cihazınızda 107 GB boş yer olması gerekiyor. Oyun, PlayStation 4’te ise 99 GB yer kaplıyor. Ve bu rakamla Red Dead Redemption 2, PS4 için bugüne kadar yayınlanan en büyük dosya boyutuna sahip oyun ünvanını da eline geçirmiş bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 470 TL'DEN BAŞLIYOR

Üstelik sadece cihazınızda yer açmak da yeterli olamayacak. Oyun dünyasının bu son heyecanını yaşamak için ciddi bir rakamı da gözden çıkarmek gerekiyor. Red Dead Redemption 2'nin Türkiye fiyatı 470 TL'den başlıyor. Bu satış rakamı Red Dead Redemption 2 Special Editon için 570 TL, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition için ise tam 670 TL.

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