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2018 yılı sonlarında piyasaya sürülen ve o tarihten bu yana 175’in üzerinde ödülün sahibi olan Red Dead Redemption 2 ile ilgili olarak konsol oyuncularını sevindiren haber Microsoft’tan geldi.

Birçok profesyonel oyuncu tarafından son zamanların en gerçekçi açık dünya oyunu olarak gösterilen Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs’ta konsol için Xbox Game Pass platformuna eklenecek.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, 7 Mayıs tarihinden itibaren konsol için Xbox Game Pass platformuna üye oyuncuların ek ücret ödemeden Red Dead Redemption 2’ye erişim sağlayabileceği duyuruldu. Halihazırda Xbox platformu için Red Dead Redemption 2 oyunun satış fiyatı 566 TL’den başlıyor.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, Xbox Game Pass’in önümüzdeki dönemde eklenecek yeni içeriklerle oyuncular için daha da zenginleştirileceği belirtildi.

100'DEN FAZLA POPÜLER OYUN

Microsoft’un aylık 29.99 TL’lik ücretle sunduğu çoklu oyun platformu Xbox Game Pass’ta oyuncularta, aylık tek bir ücretle aralarında NBA 2K20, PES 2020, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi popüler oyunların da dâhil olduğu 100’den fazla oyuna erişim imkanı sunuluyor.