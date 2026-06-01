        RED'liler Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye'deymiş gibi kullanabilecek

        RED’liler Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye’deymiş gibi kullanabilecek

        Vodafone Red, müşterilerinin yurt dışı kullanımına özel avantajlı bir lansman gerçekleştirdiğini açıkladı. Vodafone 5G Red tarifesi kullanan Red'lilerin, Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye'deymiş gibi kullanabilmek için her ay 10 gün ücretsiz "Avrupa Her Şey Dahil Pasaport" hizmetinden faydalanabileceği açıklandı.

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
        RED'liler Avrupa'da tarifesini kullanabilecek

        Vodafone Red, yeni bir roaming (uluslararası dolaşım) ayrıcalığı sunduğunu duyurdu. Buna göre, 5G Red tarifesi kullananlar, Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye’deymiş gibi kullanabilmek için Avrupa ülkelerinde geçerli, her ay 10 gün ücretsiz “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” hizmetinden faydalanabilecek. Bu yeni hizmetle, Red müşterilerinin Avrupa seyahatlerinde en iyi deneyimi yaşamaları ve memnuniyetlerinin artırılması hedeflendiği vurgulandı. 5G’ye hazır tarifelerini kullanan, bu tarifelere yeni geçen ya da Vodafone’a bu tarifelerle gelen tüm Red müşterileri için geçerli olan kampanyanın amacı, müşterilerin yurt dışı deneyimini iyileştirmek.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Vodafone olarak, roaming alanında sektöre yön veren ve liderlik eden bir markayız. 5 kıtaya yayılan 5G deneyimimiz ve her ihtiyaca uygun roaming çözümlerimiz ile müşterilerimize yurt dışında özgürce iletişim kurma imkânı veriyoruz. Araştırmalarımıza göre, roaming yapan müşterilerimizin %61’ini Red’li müşterilerimiz oluşturuyor. Son 1 yılda Vodafone’luların %21’i yurt dışına giderken, Red müşterilerimizin %26’sı yurt dışına seyahat etti. En çok yurt dışına seyahat eden müşteri grubumuz olan Red müşterilerimiz için bu yıl fark yaratan bir ayrıcalık sunuyoruz. Vodafone 5G Red tarifesi kullanan Red’liler, Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye’deymiş gibi kullanabilmek için Avrupa ülkelerinde geçerli, her ay 10 gün ücretsiz ‘Avrupa Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetinden faydalanabilecek. Vodafone Red olarak, müşterilerimize yurt dışında iletişim kurmanın en kolay, güvenilir ve uygun yolunu sunmaya devam edeceğiz.”

        İLK İNİŞ ANINDA 50 MB İNTERNET

        Şirket, Nisan 2024’ten beri tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenen ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ni sunmaya devam ediyor. Bu paket, 200 ülkede geçerli ve ücretsiz olup, her fatura döneminde aylık olarak yenileniyor. Yurt dışında 30 gün geçerli 50 MB internet, 5 dakika arama-aranma ve 2 SMS hakkı içeren bu paketle sunulan 50 MB internet, 48 dakikalık WhatsApp konuşması ve 8 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor.

        “AVRUPA HER ŞEY DAHİL PASAPORT”

        Avrupa’da tarifesini Türkiye’deymiş gibi özgürce kullanmak isteyen, Vodafone 5G Red tarifelerini kullanan müşteriler, Avrupa ülkelerinde geçerli “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” ürününü kullanabilecekler. Müşteriler, “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını her ay 10 gün boyunca ücretsiz bir şekilde Avrupa ülkelerinde de tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabilecekler.

