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        Haberler Gündem Reeder halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Reeder Teknoloji kaç lot verir?

        Gözler Reeder halka arz sonuç tarihinde! Reeder Teknoloji kaç lot verir?

        Reeder Teknoloji 13 Eylül itibarıyla halka arz oluyor. Hisse fiyataı 9,30 TL olarak açıklanan Reeder Teknoloji'nin halka açıklık oranı yüzde 25,26 olarak açıklandı. 15 Eylül'de sona erecek olan talep toplama işleminin ardından gözler Reeder halka arz sonuçlarına çevrildi. İşte Reeder Teknoloji halka arz sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 23:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:30
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arz oluyor. Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın halka arz talep toplama işlemleri 13 Eylül itibarıyla başladı. Talep toplama işlemi 15 Eylül saat 17:00 itibarıyla sona erecek. Yıldız Pazar'da REEDR bist koduyla işlem görecek olan Reeder, halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtacak. İşte Reeder halka arz sonuçları ve lot bilgilerine ilişkin merak edilenler...

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        REEDER HALKA ARZ OLUYOR!

        Reeder Teknoloji, 780.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 170.000.000 TL artırarak 950.000.000 TL’ye çıkaracak.

        Şirket, ayrıca halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirecek.

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        REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ

        Reeder'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün süre boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        REEDER HALKA ARZ FİYATI

        Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.

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        REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.

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        REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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