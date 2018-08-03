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Rekabet Kurulu, Google'a soruşturma açtı

Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Peki Google'ın online alışevrişle ilgili faaliyetleri neden soruşturma konusu oluyor, detayları haberimizde...

03.08.2018 - 16:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE REKABET İHLALİNE BAKILACAK

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

  • Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
  • Google International LLC,
  • Google LLC,
  • Google Ireland Limited

hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi.

ÜRETİCİLERLE YAPTILAN SÖZLEŞMELER DE SORUŞTURMA KONUSU

Google, bir başka konuyla ilgili olarak da Rekabet Kurulu'na savunma verecek. Mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışların ve Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma için 28 Ağustos günü saat 10.30'da bir toplantı yapılacak.

AB, GOOGLE'A İKİ SEBEPTEN DE MİLYARLARCA DOLAR CEZA KESTİ

Avrupa Birliği, geçen ayın ortasında aldığı kararla üreticilerle yapılan sözleşmeleri esas alarak, Google'ın Android adlı mobil işletim sisteminin hakim konumunu kötüye kullanarak diğer ürünlerini öne çıkardığını ve bundan gelir elde ettiğini belgeleyerek, 5 milyar dolarlık rekor bir ceza kesmişti. Konuyla ilgili en üst sınırdan kesilen bu ceza, AB açısından bir rekoru işaret ediyordu.

NEDEN CEZA KESİLDİ?

Ancak hem Google'ın hem de teknoloji devlerinin ceza hanesi kabarık. Google, bugün duyurulan soruşturma kapsamında da AB'den 2,4 milyar euro'luk bir ceza aldı. Google'ın bu konuda ceza alma sebebi, Google alışveriş sonuçlarını aramalarda öncelikli çıkartarak e-ticaret sitelerinin önünü kesmesi olarak değerlendiriliyor.

Google'da bir ürünle ilgili arama yapıldığında ürünlerin fotoğraflarının yanı sıra, fiyatları ve nerede satıldığı ve varsa inceleme sonuçları ekrana geliyor. Buraya sponsorlu, yani para aldığı içerikleri yerleştiren Google, böylece gerçek arama sonuçlarının aşağıda kalmasına sebep oluyor. Bu da, tıklanma ihtimallerini büyük ölçüde azaltıyor, zira insanlar ilk sonuçlara tıklanma oranı Advanced Web Ranking'in 2017 araştırmasına göre masaüstünde yüzde 30'un üzerinde, mobilde ise yaklaşık yüzde 25. İlk 3 sonuç ise mobilde ve masaüstünde tüm tıklanmaların yarısından fazlasını alıyor. Böylece altta kalanlar, görünmez ve ulaşılmaz oluyor. 

REKLAMLARI ÜSTE KOYUYOR, TIKLARIN %75'İ GİDİYOR

Google, buradaki reklamların görsel olmasından da fayda sağlıyor, zira aşağıdaki sonuçlar metin bazlı olduğu için, bu sonuçlar bir kez daha cazibesini kaybediyor. NetMarketShare'in araştırması ise bu düşünceyi doğruluyor, zira alışveriş sayfasındaki reklamların tıklanma oranı yüzde 75'i geçiyor. 

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Yorumlar 4
  • Misafir 17 dakika önce
    Ha şöyle bizde yaptırım uygulayalım.
  • Misafir 21 dakika önce
    kullanmayalım, google instagram face yi, kullanmayalım appleyi.
  • Misafir 24 dakika önce
    Misilleme olsun ABDye.Kesin cezayı.Avrupa kesti bizde boş geçmeyelim
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