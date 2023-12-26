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        Rekabet Kurulu'na atama kararı Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:48
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        Rekabet Kurulu'na atama kararı Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen'in getirilmesine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; Rekabet Kurulu üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ayşe Ergezen atandı.

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