Televizyon izleyicileri takip ettikleri programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün ekranlara gelen Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor All Star yapımları reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 27 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...