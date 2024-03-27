26 Nisan reyting sonuçları: Salı günü dün en çok ne izlendi?
Reyting sonuçları sıralamasında birinci olan yapım araştırılıyor. 26 Mart akşamı kuşağında SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar yayınlandı. Ayrıca diğer kanallarda Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor gibi yapımlar ekranlara geldi. İşte, 26 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Televizyon izleyicileri takip ettikleri programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün ekranlara gelen Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Survivor All Star yapımları reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 27 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
27 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Mart Salı gününe dair AB ve total reyting sıralamasına ilişkin veriler belli olduğunda haberimize eklenecek.
27 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI