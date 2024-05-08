Reyting sonuçları açıklanıyor: 7 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması
Her gün olduğu gibi dün de gündüz ve akşam kuşağında pek çok dizi ve program ekranlara geldi. 7 Mayıs Salı günü televizyonda Bahar tekrar bölümüyle yayınlanırken; Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluştu. İşte, 7 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dün ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirveye oturabilmek için yarıştı. Reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından merak konusu oldu. Peki, dün reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 8 Mayıs Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
7 MAYIS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Mayıs Salı gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
7 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI