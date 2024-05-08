Dün ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirveye oturabilmek için yarıştı. Reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından merak konusu oldu. Peki, dün reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 8 Mayıs Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...