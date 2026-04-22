        Dünün reyting sıralaması ile en çok ne izlendi? 21 Nisan reyting sonuçları açıklandı! 21 Nisan ABC, AB ve Total'de birinci olan yapım

        Dünün reyting sıralaması ile en çok ne izlendi? 21 Nisan reyting sonuçları açıklandı!

        21 Nisan 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Salı akşamı ekranlara gelen Survivor, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak gibi yapımlar izleyici karşısına çıkarken, Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında zirve yarışı hız kazandı. Peki, 21 Nisan Salı günü en çok izlenen program hangisi oldu? İşte reyting sonuçları...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 08:38 Güncelleme:
        21 Nisan 2026 reyting sonuçları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında Survivor yeni bölümüyle öne çıkarken, Mehmed: Fetihler Sultanı ve A.B.İ gibi güçlü projeler de reyting sıralamasında üst sıralar için yarıştı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birincilik koltuğunu hangi yapım aldı? İşte 21 Nisan reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...

        21 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        21 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Öne çıkan yapımlar ise A.B.İ, Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor oldu. Bu kapsamda 21 Nisan 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

        21 NİSAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 TUMOSAN KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        2 KISKANMAK NOW
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        6 SURVIVOR TV8
        7 ATV ANA HABER ATV
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV
        10 GELIN KANAL 7
        21 NİSAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 TUMOSAN KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        2 KISKANMAK NOW
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        6 SURVIVOR TV8
        7 KISKANMAK (OZET) NOW
        8 ESRA EROL'DA ATV
        9 ATV GUN ORTASI ATV
        10 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV
        21 NİSAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 TUMOSAN KONYASPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        2 KISKANMAK NOW
        3 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 ESRA EROL'DA ATV
        6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        7 SURVIVOR TV8
        8 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 KISKANMAK (OZET) NOW
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
