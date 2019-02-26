Hikayesi çok olan bir derbi... İlk yarıda Beşiktaşlıların ruh hali, Fenerbahçelilerin ruh hali, taraftarlarını birbirlerine attığı mesajlar...
İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu kalede rezalet bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin çok kötü olmasından kaynaklı. Ersun Yanal ikinci yarı 'ya herro ya da merro' dedi. Valbuena, sahada, Ayew sahada, Soldado sahada. 'Ne yapayım 5 olursa' olsun dedi.
3-1'den sonra Şenol Güneş maçta uyudu... 3-1'den sonra hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyordu. Ondan sonra saldırarak değil koruyarak 4'e 5'e gidersiniz. Beşiktaş çok iyi değildi. Ciddi bir Beşiktaş olsa bu skoru koruyarak tarihe gidecek bir fark yapabilirdi.
Zajc’ın golü Fenerbahçe’yi uyandırdı. 3-1 olduğunda Şenol Güneş’in iki oyuncu değiştirmesi gerekiyordu.
Medel’i orta sahaya, Caner’i Güven’in olduğu yere koysa ve koruyarak 4’e 5 gidebilirdiniz. Kaldı ki 2-0’dan sonra Fenerbahçe orta sahada hata yaptılar ve Volkan sakat olduğu için kaleden çıkamadı ve 3. gol geldi.
Ersun Yanal’ın hamlesi, Beşiktaş çok güçlü olsa tarihi farka gidecek hamlelerdi.
Ancak Fenerbahçe’nin golünden sonra Şenol Güneş’in şak diye uyanması lazımdı. 3-2’den sonra Caner’i aldı ama Beşiktaş mental olarak çöküşe uğramıştı.
Fenerbahçe yükseldi ve morallendi. Eljif’i de aldı ve uzatmalarda Fenerbahçe avantajlı olmaya başladı. Beşiktaş 3-3’e razı oldu.
Teknik adamlık bazen senin basketbol koçu gibi yönetmeye götürür. 1 ve 2. periyot sonunda Ersun Yanal kısalara döndü.
Fenerbahçe seyircisinin 3-0 iken bile az da olsa bir umudu vardı. Tarihinde geri dönüşler var çünkü. Beşiktaş ile Galatasaray'ın derbilerde toplam 1-2 kere vardır.
Derbilerde önemli geri dönüşler olmuştur. Ama bu takım hep Fenerbahçe oluyor. Enteresan bir şey var. Oyuncular değişiyor ama hep böyle.
3-0 ile 3-3 arasında ilk yarı kötü bir Fenerbahçe ve iyi Beşiktaş. İkinci yarı iyi Fenerbahçe ve çok kötü bir Beşiktaş. Aslında puan durumuna uygun bir ilk yarı maçı oldu.
Kumarını oynamak zorundaydı Ersun Yanal. Ersun Yanal'ı kutluyorum. Kumar oynamak zorundaydı. Devrede kendi kendine 'En kötü yarın istifamı veririm' dedi ve o değişiklikleri yaptı.
Beşiktaş'ın eski ritmi yok. 3-0 iken bile görebiliyorum, o diriliği yok. Beşiktaş ikinci yarı kapandı ve iyi de savunma yapamadı. Çünkü Atiba da yorulmuştu. Dorukhan'ı de pek göremedik. Fenerbahçe'yi ürkütemediler ve Fenerbahçe gelmeye başladı.
Ben açıkçası Caner ile başlar diyordum. Oyun 3-1'e gelince Lens'i çıkarıp Kagawa'yı kenara alırsın. İlk yarıda ben Fenerbahçe'yi veteran takım zannettim. Yürüyorlar resmen...
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı doğru. Sadık'ın attığı gol kararı da doğru. Hakem de bu atmosferde en iyisini yönetmeye çalıştı. Her şeye rağmen 101 dakika oynanan oyun bundan daha iyi yönetemezdi. 3-0'dan 3-3'e götüren Fenerbahçe için müthiş bir motivasyon olacaktır sezonun geri kalanında.
Ersun Yanal'ın bugüne kadar verimli olduğunu söyleyemem. İkinci yarını lideri olmak istiyordu. Ali Bey de ilk üçe razıyım diyordu. Ama 3-0'dan 3-3 taşımak sezonu geri kalanında müthiş bir motivasyon olacaktır.
Fenerbahçe dip yapacakken tavan yaptı. 1-0 kazansa bu kadar tavan yapmazdı. Ama mutlaka şu iki yarıyı Ersun Yanal ve bütün oyuncular Samandıra'da, Şenol Güneş ve bütün oyuncular Ümraniye'de biz nerede yanlış yaptık diye bakmalılar.
Beşiktaş deplasmanı 1 puan, Rize 3 puan yazdım, Başakşehir maçına da 1 yazdım. Şu iyi midir? Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala potada olacak.
Beşiktaşın temel problemi; o zemin değil, oyun değil. Saha dışı Fikret beyin açıklamaları. 2 maç mı kalacak, milli takıma gidecek mi, Quaresma gidiyordu... Beşiktaş'ın saha dışı faktörlerinin saha içine yansıdığını görüyoruz.
11 tane maç var. Daha rakipleriyle oynamadı Beşiktaş. Başakşehir ile puan farkı 11'e çıktı. Şu an ikincilik mücadelesi yapacaktır. Maç 0-0 bitse daha başka şeyler konuşabilirdik.
Fenerbahçe'de Dirar şu an takımın en şahane oyuncusu. Moses ve tolgay ise hazır değil. Bugün 4-0, 5-0 bitse Ersun Yanal gidebilirdi.
Ersun Yanal 3-3'e geleceğini gördü maçın .Şenol Güneş bunu göremedi.
Karakter koymak oyuncu yapısıyla teknik direktör davranışıdır. Futbolu orta sahalar kazanır. Senin orta sahan düşmüş...
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