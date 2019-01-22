Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programından Bursaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı:
Sonuç olarak beklediğim skor. Fenerbahçe ilk yarı 15-45 arası iyi oynadı. Bursa, tabii Türkiye'nin en sert deplasmanı. Müthiş bir seyircisi var.
Fenerbahçe'nin sıkı bir kadro ile çıkması ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasında en büyük etken oldu.
Skrtel muazzam oynadı. Yanında Sadık ile kavga dövüş maçı bitirmeye çalıştılar. Fenerbahçe yaslandıkça sağlı sollu ortalar... Bir kez Volkan hatalı çıktı.
Daha sonra çok tartışmalı bir VAR pozisyonu... Ben olsam faul derim... Oyuncu geliyor, Valbuena kurtarıyor, oyuncunun amacı faul değil...
Acaba ofsayt mı? Önündeki oyuncu Volkan'ın görüş açısını kapatıyor mu? Ben ona takılıyorum.
Son pozisyonda Cüneyt Çakır VAR'dan iptal etti, kim ne diyebilir? Öyle bir pozisyon.
1-0 bitirmek için ne totemler yapıyordu Fenerbahçeliler. Cepteki 3 puan 1 ile kaldı, 0 ile de bitebilirdi.
Fenerbahçe galibiyetle başlamak çok istiyordu ama bir tarafta değişikliklerin çok pozitif etkilediği bir takım vardı.
İlk yarıdaki Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son dakikalardaki Bursaspor üstünlüğü arasında fark vardı. Bursaspor daha üstündü.
Ersun Yanal geldikten sonra hedefi, ikinci yarının lideri olmaktı. Ne yaptı? Volkan'ı çağırdı. Hala konsantrasyon problemi var.
Soldado ve Dirar'ı oynatıyor. Ersun Yanal güçlü oyuncuları oynatmak istiyor.
Ali Koç ve Ersun Yanal, Ayew'in bonservisini almak istiyorsa, bir kez daha düşünmeli. Ayew sol açık falan oynamaz. Darbe yersiniz oradan.
Ofsayt pozisyonuyla ilgili, ben ofsayt olma ihtimalini yüksek görüyorum.
Ben önümüzdeki hafta Malatyaspor maçında sert ve önde oynayan bir Fenerbahçe bekliyorum.
Fenerbahçe muhtemelen 2 oyuncu alacak. Fenerbahçe'nin hemen transferleri yapıp Ümraniyespor ve Malatyaspor maçlarında oynatması lazım. Öyle uyum süreci falan beklenmeyecek.
Soldado'nun bu performansından sonra santrafor almazlar.
Fenerbahçe, 7. ya da 8. olsa, 'Bekleyin hiç transfer yapmayın' derim. Fenerbahçe'nin bugünkü transferleri Volkan ve Dirar ise, baştan bir yanlış var. Transferi içeriden halletmeye çalışıyorlar
Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 23 puanda olur diye düşünüyorum.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 9 maçı var. Hiçbir maçı kolay değil. Fenerbahçe'ye hava yakalaması için 2 maçta 4 puan yetmez. Ben ilk 3 maçta 7 puan yaparsa Fenerbahçe'nin 5 ile 7 arasına oynayabileceğini düşünüyordum.
Fenerbahçe'ye iki yönünü iyi oynayan orta saha lazım. Tolgay ismi geçiyor. Stoper ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Ama kenarlardan getirebilecek atıcı lazım. Etkili, tabela değiştirecek kanat ve orta saha lazım.
Ben Ersun Yanal'ın doğru sistemle oynadığı düşünüyorum ama oynamak istediği oyunu bu takım oynayamaz.
Fenerbahçe deplasmanda zor maç kazanır. İki ya da üç oyuncu alması lazım Fenerbahçe'nin...
Ersun Yanal seneye kalırsa, kendi oynatmak istediği sistemi daha rahat oynayabilir. Bu yüzden Cocu kararı yanlıştı. Aykut Hoca ile devam edilse ya da Ersun Yanal ile başlansa daha farklı olurdu.
Ersun Yanal nasıl oynayacak bu takımla önde? Mesela Ndiaye... Ndiaye ikinci bölgeye kat ediyor, yoruyor seni. Mehmet Topal bir kere kat etti, bitti.
Fenerbahçe istemese muhtemelen Galatasaray Serdar Aziz'i serbest bırakırdı. Skrtel'in bugün canı çıktı adeta!
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