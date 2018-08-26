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"BU SEZON ALİ KOÇ'A YAZILMAZ"

"Bu sezonun kaybedilmesi Ali Koç'a yazılamaz. Gelelim teknik direktörü. Ben önce yutkunurum. Teknik direktör ile yönetim arasında kim var? Sportif direktör var. Belki hayatında Türkiye'ye gelmemiş birisi... Tercümen dışında kulübede beyaz gömleklilerin hepsi yapancı. Fatih Terim Tudor'un yerine geldi. Ne yaptı? Sol bek alayım dedi, Donk'u yerleştirdi. Nokta atışlarla şampiyon oldu. Aslında Cocu, Comolli, Ali Koç oturacaklardı. Biz kimiz? Geçen seneden kalma bir takım var. Ne yapmış bu takım? İyi bir takım mı aldık? Bir enkaz mı aldık? Üzerine koyan bir takım mı aldık?"