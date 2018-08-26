Rıdvan Dilmen'den yeni transferlerle ilgili flaş açıklamalar!
26.08.2018 - 01:07 | Güncelleme:
Ligin ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybeden Fenerbahçe, üçüncü haftasında da Göztepe deplasmanında 3 puan bıraktı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken bu sezon sadece Bursaspor'u mağlup edebilen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
1
1|16
Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:
"Göztepe'nin korkunç bir taraftarı var. İlk puanlarını aldılar. Geçen yıla iyi başlamışlardı. Bu yıl imdadına Fenerbahçe yetişti. Mücadele ederek kazandılar. Mesela geçen hafta Galatasaray karşısındaki Göztepe'den eser yoktu. Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi. Bana göre yeterli kontratak yapamadılar, mücadele ederek çok önemli bir 3 puan aldılar. Göztepe iyi oynamamasına rağmen çok mücadele ederek 3 puan aldı."
2
2|16
"Fenerbahçe açısından, zemin kötü ama pas yüzdesi yüksek, pasın hızı yavaş. Asıl Fenerbahçe'nin sorunu şu; oyuncular oyun içerisinde her an her şeyi yapabilir. Topla giderken düşebilir, 'Böyle oynanır mı?' derken gol atabilir. Fenerbahçeliler çok üzgün. Ben geçen haftayı gördükten sonra kayıp bekliyordum"
3
3|16
"Futbol basit bir oyundur ama onu zorlaştıran bizlerizdir. Yetenekli oyuncuyu kazanmak, yeteneksiz oyuncuyu kazanmaktan daha iyidir. Bazı oyuncular çok yeteneklidir, Valbuena. Bazısı çok koşar az yeteneklidir."
4
4|16
"BU SEZON ALİ KOÇ'A YAZILMAZ"
"Bu sezonun kaybedilmesi Ali Koç'a yazılamaz. Gelelim teknik direktörü. Ben önce yutkunurum. Teknik direktör ile yönetim arasında kim var? Sportif direktör var. Belki hayatında Türkiye'ye gelmemiş birisi... Tercümen dışında kulübede beyaz gömleklilerin hepsi yapancı. Fatih Terim Tudor'un yerine geldi. Ne yaptı? Sol bek alayım dedi, Donk'u yerleştirdi. Nokta atışlarla şampiyon oldu. Aslında Cocu, Comolli, Ali Koç oturacaklardı. Biz kimiz? Geçen seneden kalma bir takım var. Ne yapmış bu takım? İyi bir takım mı aldık? Bir enkaz mı aldık? Üzerine koyan bir takım mı aldık?"
5
5|16
VALBUENA YORUMU
"Valbuena kolay bir oyuncu değil. Kaybedersen hiç olmazsa Valbuena ile kaybet, kazanma yoluna git. Soldado nasıl maçı seyrediyor, bir tane santrafor aldılar diyor. Ben paramı alırım. Geçen sene Valbueana'ya karşı Aykut Hoca'yı korurken ben, şimdi dağınık bir durum var. Hiçbir şey bilmiyor Cocu..."
6
6|16
"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMIŞ OTURUYOR"
"Aykut Kocaman ve Cocu'nun kullanmadığı bir Valbuena var. Niye gitsin 3,5 milyon euro alan oyuncu. Bir de Soldado var, kulübede bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Elden oyuncu çıkarmak zor, yüksek ücret ödeniyor."
7
7|16
MARCO FABIAN'LA İLGİLİ FLAŞ SÖZLER!
"Benden bir öneri. İki tane 'Aaaaa' diyeceğiniz oyuncu alacaksınız. Fabian Mabian 'Aaa' falan demez. Fenerbahçe'nin haftaya maç kadrosunu kimse tahmin edemez. Kötü olan bu. Buradaki kalıplaşmış düzeni bozmamak lazım. Geçen seneki deplasman performansını zaten bulamazsın... Fabian diye bir oyuncu alıyorsun. Peki Comolli yüzlerce oyunuyu nerede izlemiş, nerede görmüş?"
"Ligin 3 haftası gitti. Şampiyonlar Ligi'nden elenildi. Ne yapacaklar şimdi? Fenerbahçe tarihinin rekoruna gidiyor. Kupasız geçildi birkaç sene. İnşallah en az 6 yıl kalır Ali Bey... Sakin olun. Zaman var. Zaten sizin sportif direktörünüz hiç çalışmamış... Fenerbahçe'nin tek şansı vardı, iskeleti korumaktı... Madem işler kötü gidiyor, bari top yapacak Valbuena'yı sarılın"
9
9|16
"FENERBAHÇE'NİN B PLANI YOK"
"Josef'in gidişini kim bekliyordu ki? Ekonomik olarak yapabilirsiniz ama hazırlığınız yok. Bir B planınız yok. Elif'e Barış'a kurtarıcı olarak sarılmamalıydı Fenerbahçe... Şu düzensiz takımda bırakın düzensiz Valbuena oynasın. Fenerbahçe'nin duran toplarını soldan Alper, sağdan Hasan Ali kullanıyor..."
10
10|16
"Josef de Souza da gidince, hoca sistemde değişikliğe gitti ve 4-1-4-1'e döndü. Marco Fabian gelince, Giuliano'nun yerine bir oyuncu alınmış oldu. Hocanın taktiksel anlamdaki talebine bu kadro maksimumunu verdi aslında. Babel'in 34 maçlık performansını biliriz. Tam Alper'e sallayacakken gol atıyor. Dirar çok iyi oynuyor derken bir anda hata yapabilir. Alper forvet arkası gibi oynadığı için kayboluyor."
11
11|16
"Fenerbahçe'de skor alabilecek oyuncular kenarda. İlk 11'ler, muhtemel 11'ler için birkaç hafta daha geçecek. Reyes ve Fabian da gelecek hafta 11'de olacak gibi durmuyor."
12
12|16
ÖNERİDE BULUNDU
"İki tane önemli oyuncuyu getireceksin. Tararftar bunu bekliyordur. Belki de hayırlı mağlubiyet diyebilirsin. Ama öyle ucuz, bonservisi elinde oyuncu kovalarsanız bu taraftar tribünden kaçar. Ali Koç'un seçimdeki coşkuyu sürdürmesi lazım. Bu da uçaktan inecek oyuncularla olur. Uçaklar da Frankfurt'tan değil, Madrid'den falan olmalı."
13
13|16
"Diego Reyes'in bonservisine Fenerbahçe ortak olmuş. Marco Fabian 1 yıllık kiralık gelmiş bildiğim kadarıyla Fabian'ı falan biraz izledim. Valbuena'nın, boyu da aynı zaten, böyle bıdı bıdı topa falan vuran bir oyuncu. Cocu 4-3-3 diyorsa, ona göre bir oyuncu değil. Hoca da bunu biliyor ve tek ön liberolu oynamaya takımı itiyor."
14
14|16
"PARA, KASADA DURUYOR"
"Fenerbahçe'de alınan oyunculara bakarsak; Reyes, bonservisi elinde, Frankfurt Fabian'da kiralama için ücret almadı. Bu çok önemli bir avantaj, kasada para duruyor. Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor. Gelen 10 numara da bir Talisca değil."
"Michael Frey kapalı kutu bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin aldığı her oyuncu kapalı kutu. Ekonomik olarak böyle gerekiyorsa, tamam. Reyes planlamada yokmuş, Marco yokmuş... Bu oyuncuların 6 ay oynamama durumu var."
16
16|16
"Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan bir anda 5-6 puan fark yerse, camiada moral olarak bir düşüş olur."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.