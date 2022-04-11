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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Kadıköy'de ezeli rakibini 4 maç sonra yenen sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 59 puana yükseldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirdi

  • 01
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "MAÇI FAVORİLER KAZANIR"

    "Yıllardır bir klasik cümle vardı. Favoriler kaybeder diye. Hiç anlamam bu cümleyi. Favoriler kazanır. Bir takım olağanüstü goller kaçırmıştır döner yener. Bir sürü örnek verebilirim. Beşiktaş stadında Beşiktaş, Fenerbahçe stadında Fenerbahçe avantajlıdır."
  • 02
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Bu oyuncular doğru yerlerde oynatılırsa, fizikleri de müsaitse, daha iyi oynar ve favori olur. Fenerbahçe'yi çok net favori gördüm maçtan önce. Kadro kalitesi olarak öncelikle."
  • 03
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ, GALATASARAY'DA İYİ"

    "Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Sezon başında da Galatasaray'ın şampiyon olması zor diyordum."
  • 04
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "TORRENT DAHA KARŞIYA YENİ GEÇİYOR"

    "Ozan, Mesut, Berisha, Szalai, Nazım falan var daha Fenerbahçe'de olmayan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya."
  • 05
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Ligimize çok uzak bir teknik direktör getiriyorsunuz. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir."
  • 06
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında gördüğüm en zayıf Galatasaray'dı. 1-0 iken Kerem'in kaçırdığı var. İkinci yarıda pozisyonla sonuçlanmayan girişimleri var. Ortak da olabilirdi Galatasaray. Fenerbahçe biraz vitesi yükseltebilseydi ama normal derbi maçı bu. İkinci gol de geldikten sonra rahatladılar ve bitirdiler."
  • 07
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "ARDA, GOMIS ARTIK GİTMİYOR"

    "Gomis'in transferi, Arda'nın şahsından bağımsız söylüyorum yok artık yani gitmiyor. İzlemek dahi istemiyor Galatasaray taraftarı artık. Hiç bu kadar ümitsiz olduklarını hatırlamıyorum."
  • 08
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "TRABZON HARİÇ 4 TAKIM HOCA DEĞİŞTİ"

    "Galatasaray'ın kadrosu son yılların en zayıf kadrosu olmakla birlikte bir takım düşünün. Trabzonspor dengeleri bozdu bir kere, tesadüf olamaz. Trabzonspor dışındaki 4 takım şampiyonluk görmüş takım. 4 takım değiştirdi hocasını, Trabzonspor değiştirmedi. Beşiktaş Önder hoca kararıyla Valerien Ismael arasındaki döneme bakalım. Fatih Hoca ayrıldıktan Torrent dönemine bakalım."
  • 09
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "GUARDILOA BİLE GELSE..."

    "Fenerbahçe'nin fizik olarak gidecek hali yoktu Pereira döneminde. Görünen köy kılavuz istemez. Üç büyükler koptuğu zaman yeni gelen teknik direktörler Guardiola bile olsa toplarlayamayabilir. Geniş bir kadro olduğu zaman toparlama şansı daha fazladır."
  • 10
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Söylediklerimi dün gibi hatırlıyorum. Güçlü kadrosu var diyorduk Fenerbahçe'nin zaten. 13 puan fark veya bu kadar kopukluk olmazdı. Fenerbahçe adına başka konular da oldu konuşulması gereken. Fenerbahçe'nin farkında olmadan geliştirdiği şeyler oldu."
  • 11
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "İsmail Kartal veya kim gelirse sol bek alacak. Ferdi solda kötü mü oynuyor? Hayır ama yeri o değil."
  • 12
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Galatasaray 18 kaleciye geri pasla bitirdi ilk yarıyı. Maçın sonucunda her şey olabilir ama gerçekleri görmek lazım. Galatasaray'ın sahasındaki maçta Galatasaray almak üzereydi Crespo golü attı. Fenerbahçe kadrosu çok daha iyiydi bugün ve sonuç böyle oldu."
  • 13
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "BEN DROGBA - SNEIJDER'İ GÖRDÜM!"

    "Galatasaray hiç bir şey yapmadı. İlk yarıda 1-1 olabilirdi sonuç. Taylan mesela kötü bir oyuncu değil ama ben Galatasaray'da Fernando'yu gördüm. Ben Galatasaray'da Drogba'yı gördüm. Kadro kalitesi olarak Appiah Anelka döneminden beri Fenerbahçe'nin kadrosu ilk defa bu yılki kadar iyi. Doğru transferler yaptı ama yanlış teknik direktörler oldu."
  • 14
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "TORRENT'İN HOCASI GELSE YİNE OLMAZ!"

    "Galatasaray taraftarı iyi futbolcuları görmüş hep, Galatasaray'ın iyi oyuncuları yokken iyi futbol oynama imkanı yok zaten. Klopp veya Guardiola'yı getirin de şampiyon yapsın hadi Galatasaray'ı. Guardiola'nın yardımcısıysanız iyi teknik direktör olacaksınız diye bir şey yok. Bu kadroyla olmaz, Gomis'le şampiyonluk yarışında olmazsın. Berkan, Babel'le olmazsın. Torrent'in hocası gelse de bir şey olmaz."
  • 15
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Futbolcular otobüsten inerken bilmezsin ya ilk 11'leri. 20 oyuncudan 10'unu bilirim. Sahaya bakışından duruşundan. Halil'de onu göremiyorum. Ben Gomis transferini son derece yanlış buluyorum."
  • 16
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

    "Türkiye'nin yerli en iyi oyuncusu İrfan. İrfan Can yedekti Pereira döneminde. Türkiye'de çalışan tüm hocalar arasında bir tek Pereira yedekte bırakırdı. Serdar Aziz tercihini en son bırakırdı. Kaldı ki 3 tane stoper oynarken bile oynatmıyordu. Şimdi Serdar Aziz'in performansına bakın."
  • 17
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı
  • 18
    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

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