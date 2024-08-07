Rihanna ülkesi Barbados'ta festivale renkli kostümle katıldı
ABD'de yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ülkesi Barbados'a festival için rengarenk döndü
Giriş: 07.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:22
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ülkesi Barbados'taki Crop Over Festivali'ne katıldı.
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36 yaşındaki ünlü şarkıcı, Barbados'ta düzenlenen yıllık hasat festivali sırasında geçit töreninde yürüdü.
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Büyük etkinlik için Rihanna, renkli, büyük kanatları olan, mücevherlerle süslenmiş bir elbise giydi.