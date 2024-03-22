Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi Lopez Nunez yeni bir rekorun peşinde!

Kübalı Mijain Lopez Nunez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu.

Kübalı güreşçi, şimdi yeni bir rekor peşinde. 41 yaşındaki sporcu, Paris 2024'te beşinci Olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağır sıklet milli sporcusu Rıza Kayaalp’in olimpiyatlarda iki kez yarı finalde, 1 kez de finalde mağlup olduğu Lopez, tarihe geçti.

Küba'da yoğun bir antrenman dönemi geçiren efsane güreşçi, "Disiplin ve özveriyle yine zafere ulaşacağını" söyledi.

Lopez Nunez, "Kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu her yarışmaya gittiğimde gösteriyorum. Özgüvenim var ve sadece kendime güveniyorum. Her zaman söylediğim gibi sakatlanmadan Paris'e gidip madalyayı almak niyetindeyim" dedi.