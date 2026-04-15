        Haberler Spor Basketbol EuroCup Roberto Iniguez: Oyuncularımla gurur duyuyorum

        Roberto Iniguez: Oyuncularımla gurur duyuyorum

        Eurocup çeyrek final maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yenen İspanyol ekibi Spar Girona'da İspanyol başantrenör Roberto Iniguez, takımı adına gururlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 21:45 Güncelleme:
        "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

        İspanyol ekibi Spar Girona'nın başantrenörü Roberto Iniguez, Eurocup çeyrek final maçında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 70-64 yenerek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

        Iniguez ile oyunculardan Klara Holm ve Laura Quevedo, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        ROBERTO INİGUEZ: OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

        Galibiyetten mutlu olduğunu aktaran Iniguez, "Takımım adına çok mutluyum. Birçok oyuncum sakatlıkla mücadele ediyordu. Planımızı iyi uyguladık. Onlarla gurur duyuyorum. Çok mutluyum çünkü bu seviyede ilk kez mücadele ediyorlar. Sonuna kadar gideceklerine eminim. Önemli olan da bu." dedi.

        Yarı finalde karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe Opet'i değerlendiren Iniguez, "Biraz bu başarının tadını çıkartmak istiyorum. Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Önümüzde iki maç daha var. Elimizden geleni yapacağız. Büyük bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        LAURA QUEVEDO: HARİKA HİSSEDİYORUM

        İspanyol basketbolcu Laura Quevedo, salonda güzel bir ortam olduğunu belirterek şunları diyle getirdi:

        "Harika hissediyorum. Evimizde oynamıyorduk ama evimizdeymişiz gibi hissettim. Girona'dan ne kadar insan geldi bilmiyorum ama çok güzel bir ortam vardı. Kazanmak, bu seviyede oynamak ve yarı finale çıkmış olmak inanılmaz bir his. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Brenna'yı da tekrar kadrolarına kattılar. Avrupa Ligi şampiyonlukları var. Potansiyellerinin farkındayız. Sadece tek maç olacak, neler olacağını sadece 40 dakika belirleyecek. Neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduklarının farkındayız."

        KLARA HOLM

        Kazandıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan İsveçli oyuncu Klara Holm ise "İnişleri ve çıkışları olan zor bir maç oldu. Defansta çok güçlüydük, elimizden gelen en iyi oyunu oynamaya çalıştık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Daha önce onlarla oynadığımız maçları analiz etmeliyiz ve iyi hazırlanmalıyız. Onlarla tekrar karşılaşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

