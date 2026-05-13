Rod Stewart'tan Kral Charles'a Trump tebriği: O küçük serseriye haddini bildirdiniz

Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte iki hafta önce ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, 35 yıl sonra ABD Kongresi'ne hitap eden ilk İngiliz hükümdarı olarak dikkat çekici bir konuşma yapmıştı.

Önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kral Charles'ın eşiyle birlikte ev sahipliği yaptığı King's Trust adlı yardım kuruluşunun 50'nci yıl kutlamasına katılan müzisyen Rod Stewart, Charles'a, Kongre konuşmasından dolayı övgü dolu sözler sarf etti.

Royal Albert Hall'da düzenlenen kutlamada, Charles ile ayak üstü konuşan 'sir' ünvanlı İngiliz sanatçı, "Merhaba efendim, Amerikalılarla ilgili yaptığınız iş için tebrikler. Mükemmeldiniz, kesinlikle mükemmeldi. O küçük serseriye haddini bildirdiniz" ifadesini kullandı.

The Times'ın haberine göre Stewart, daha sonra Kraliçe Camilla'ya dönerek, "Eşinizi Amerika'daki harika performansı için tebrik ediyordum, çok harika, çok cesur, çok gurur verici" dedi. Kral tüm bunları gülerek geçiştirmiş gibi göründü. Yüz ifadesi "Bu konuda konuşmak istemiyorum" der gibi algılandı.

Reuters'ın yayınladığı bir videoda, Charles'ın Stewart'ın yorumuna güldüğü ve anlaşılmaz bir şeyler söylediği, ardından Rolling Stones gitaristi Ronnie Wood ile tokalaştığı görüldü.

Kral Charles, 28 Nisan'da Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada, güçlü bir NATO'ya, Ukrayna'nın savunmasına ve yürütme gücü üzerindeki tarihi denge ve denetim mekanizmalarına duyulan ihtiyaca vurgu yapmıştı. Sözleri, Trump'a yönelik olarak algılanmıştı.

ABD turnesi bu ayın sonlarında Las Vegas'ta başlayacak olan rock efsanesi Rod Stewart, "Trump'ın büyük bir hayranı olmadığını" daha önce söylemişti. Stewart geçmişte, Trump ile aralarının iyi olduğunu anlattığı bir radyo yayınında, "Onu çok, çok iyi tanıyordum. Evine giderdim... Noel partilerine de giderdim. Her zaman biraz erkek gibi erkekti. Bu yüzden onu severdim. Ama bana kalırsa kadınlara pek iyi davranmazdı. Ancak başkan olduktan sonra bambaşka biri oldu. Tanımadığım biri" demişti.

Onunla tekrar arkadaş olup olamayacağı sorulan Stewart, "Hayır, artık yapamam. İsraillilere silah satmaya devam ettiği sürece... Ve hâlâ da öyle yapıyor. Bu savaş nasıl sona erecek?" diye yanıt vermişti.