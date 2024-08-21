Rodrigo Becao'ya İtalya'dan teklif
Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından yeteri kadar forma şansı bulamayan Rodrigo Becao ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi
İtalya'dan Tutto Mercato Web'in haberine göre; Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.
Haberde Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak oyuncuyu verebileceği iddia edilirken, Çizme devinin direkt olarak bonservisini isteyebileceği öne sürüldü.
Atalanta, 1.91'lik savunma oyuncusunda daha önce de talip olmuştu ancak transfer gerçekleşmemişti.