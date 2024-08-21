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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rodrigo Becao'ya İtalya'dan teklif - FB transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Rodrigo Becao'ya İtalya'dan teklif

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından yeteri kadar forma şansı bulamayan Rodrigo Becao ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:49
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        İtalya'dan Tutto Mercato Web'in haberine göre; Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

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        Haberde Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak oyuncuyu verebileceği iddia edilirken, Çizme devinin direkt olarak bonservisini isteyebileceği öne sürüldü.

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        Atalanta, 1.91'lik savunma oyuncusunda daha önce de talip olmuştu ancak transfer gerçekleşmemişti.

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        2023/24 sezonunda büyük bir sakatlık yaşayan Becao, çıktığı 22 maçta 1 kez ağları sarsmıştı.

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