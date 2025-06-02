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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roland Sallai: Bize karşı takımlar ekstra motive oluyor - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai: Bize karşı takımlar ekstra motive oluyor

        Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Trendyol Süper Lig'de yarışın zor geçtiğini belirterek, "Bize karşı takımlar ekstra motive oluyor. Çünkü biz buranın en iyisiyiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:04
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        "Bize karşı takımlar ekstra motive oluyor"
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        Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da Macar futbolcu Roland Sallai, bu sezonki performansları, gelecek planları ve sarı-kırmızılılardaki ortam hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "SONUNDA LİGİ VE KUPAYI ALDIK"

        Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Sallai, "Mental olarak güçlü olmamız gerekiyordu. Çoğu kısmında herkes bize karşı gibi hissettik. Sonunda ligi ve kupayı aldık. Süper Kupa'yı da almak istiyoruz. Bence iyi iş yaptım. Farklı bir pozisyonda oynadığım bir bölüm de oldu. Hızlı bir şekilde kabul ettim ve adapte oldum. Sezon boyunca iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Kupaları kaldırdığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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        "UZUN YILLAR BURADA KALMAK İSTİYORUM"

        Gelmeden önce Galatasaray hakkında çok iyi şeyler duyduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Hem kulüp için hem de taraftar için çok iyi şeyler duymuştum. Gelince de bunu hissettim, o taraftarların ne kadar büyük olduğunu. Farklı bir dünya gerçekten. Daha önce hiç görmediğim bir şey. Burada çok mutluyum. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Her anın keyfini onlarla birlikte geçirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

        AİLE ORTAMI

        Sarı-kırmızılılardaki aile ortamının nasıl olduğuyla ilgili sorulan soruya Macar futbolcu, "Benim beklediğimden daha iyiydi. Herkes gerçekten birbirini çok seviyor. Buraya geldiğiniz zaman sevgiyle karşılıyorlar. Geldiğiniz zaman takım arkadaşlarınızı, çalışanlarınızı, birbirinizi görmek istiyorsunuz. Bunun sayesinde de kupaları kaldırıyoruz, başarıya ulaşıyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da devam etmesini dilerim" diye cevap verdi.

        "KULÜP KÜLTÜRÜMÜZDE ŞÖYLE BİR ŞEY VAR; TEKRAR ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

        Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanan ve 5. yıldızı takan kadroda yer almasıyla tarihe geçtiğinin hatırlatılması üzerine Roland Sallai, "Harika bir his. Böyle olduğunu gelmeden de biliyordum. Ligi aldığımız zaman tarihe geçeceğimizi söylemiştim takım arkadaşlarıma. Başardığımız için harika hissediyorum. Bizim kulüp kültürümüzde şöyle bir şey var; bunu tekrar yapmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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        Sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Macar futbolcusu olmasıyla alakalı da Sallai, "Hayır onu bilmiyordum. Fakat ilk kupa kazanan Macar futbolcu olduğumu biliyordum. İlk sezonumda Süper Kupa'yı da alarak, 3 kupa kazanan da olmak istiyorum" dedi.

        "BİZE KARŞI TAKIMLAR EKSTRA MOTİVE OLUYOR, ÇÜNKÜ BURANIN EN İYİSİYİZ"

        Almanya ve İtalya'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in kalitesiyle ilgili şunları söyledi:

        "Lig bizim için çok zordu. Çünkü bize karşı takımlar ekstra motive oluyor. Çünkü biz buranın en iyisiyiz. Herkes bizi yenmek istiyor. Başardık, istediğimiz hedeflere ulaştık. Şu anda mutluyuz. Şimdi güzel bir tatil yapacağız. Ondan sonra seneye de tekrar şampiyon olmak istiyoruz."

        "DÖNÜM NOKTASI YOKTU, HER ZAMAN DÖNÜM NOKTASIYDI"

        Sezon içinde tek bir dönüm noktası olmadığını ve her müsabakanın kendileri adına önem arz ettiğini aktaran Roland Sallai, "Herhangi bir maçı söylemek istemiyorum. Her maç çok önemliydi. Çünkü şampiyon olmak için sürekli odaklanmamız gerekiyor, her zaman yüzde 100 kendinizi vermeniz gerekiyor. Dönüm noktası yoktu diyebilirim, her zaman dönüm noktasıydı. Her maçta kendimizi vermemiz, kazanmamız gerekiyordu. Neredeyse bütün maçları kazanmanız lazım ki şampiyonluk olabilesiniz. Biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.

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        "ÇOK FAZLA HAYALİMİZ VAR"

        Avrupa kupalarındaki performans için ise Sallai, "Yer alamadığım kısımda takım performansı çok iyiydi. Orada olamamam üzücüydü. Kurallar gereği böyle bir şey vardı, yapabilecek bir şey yok. Daha sonra katıldığım zaman da kendim iyi işler yaptım fakat takım olarak başaramadık. Seneye çok daha şansımız olacak. Çünkü en büyük, futbolun zirvesinde olan bir ligde oynayacağız. Çok fazla hayalimiz var. Neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        "OYNAMAYACAĞIM TEK POZİSYON KALECİLİK OLABİLİR"

        Hücum oyuncusu olarak, sağ bekte oynamasının kendisini nasıl hissettirdiğiyle ilgili sorulan soruya ise 28 yaşındaki futbolcu, "İlk an tabii hayal kırıklığıydı ama profesyonel hayatın bir parçası. Aklımı işime vermem gerekti. İyi bir iş de çıkarttım, hiç oynamadığım pozisyonda. 1-2 maç tabii bir adaptasyon oldu. Daha sonra o adaptasyonu sağladım. O pozisyonda da iyi sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Oynamayacağım tek pozisyon kaleci olabilir (Gülerek). Gerçekten berbat bir kaleciyim" cevabını verdi.

        "OKAN BURUK EN ÜST SEVİYEDE HOCALARDAN BİRİ"

        Teknik Direktör Okan Buruk'un çok iyi bir insan olduğunu sözlerine ekleyen Roland Sallai, "Bana göre oyuncu olarak, olması gereken ve en önemli şeylerden birisi o. Hoca olarak çok da bilgili ve eski bir oyuncu. Bence en üst seviyede hocalardan biri" dedi.

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        "BU SENEKİ FENERBAHÇE DERBİLERİNİN HİÇBİRİNİ KAYBETMEDİK, BELKİ DE BU YÜZDEN ŞAMPİYON OLDUK"

        Derbilerin hem futbolcu olarak hem de taraftar olarak önemine değinen Sallai, "O maçlar çok önemli. Sadece oyuncu olarak değil, taraftar olarak da çok önemli. İyi iş de çıkarttık. Çünkü bu seneki Fenerbahçe derbilerinin hiçbirini kaybetmedik. Belki bu yüzden de şampiyon olduk. Fakat diğer takımlara karşı kaybetmemek de çok önemli. O şampiyonluğu getiren, belki daha önemli olan şey o. Onlara karşı da iyi performans vermiş olmamız, şampiyon olmamızı iyi bir şekilde etkilediğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

        "KELİMENİN TAM ANLAMIYLA EFSANELER"

        Takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens hakkında da duygularını bildiren Macar futbolcu, "Onlarla oynamak harika bir duygu. Kelimenin tam anlamıyla efsaneler. Kutlamalarda ikisiyle de konuştum. Onlarla geçirdiğim zamandan çok keyif aldım. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

        "UMARIM OSİMHEN BİZİMLE DEVAM EDER"

        Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in harika biri olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Saha içi ve saha dışında da gerçekten birbirimizi anlayabildiğimizi düşünüyorum. Umarım bizimle devam eder" dedi.

        "YENİKAPI'DAKİ KUTLAMALAR DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

        Yenikapı Miting Alanı'nda yapılan şampiyonluk kutlamalarının özel bir anı olarak kalacağını ifade eden Roland Sallai, "Gerçekten özel bir andı. Daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Eşimle, ailemle bunu konuştuk. Asla unutmayacağımız, ömür boyu hatırlayacağımız bir anı oldu. Çok özeldi, çok güzeldi ve çok müteşekkiriz" değerlendirmesini yaptı.

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        "ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR"

        Sallai, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefler için de, "Önümüzdeki sezon büyük hayallerimiz var. Gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Olabildiğince yükselmek istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de de kupayı kaldırmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        "TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM KURDU"

        UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Macaristan arasında yapılan maçları dört gözle beklediği fakat sakatlığından dolayı oynayamadığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Birbirimiz karşı oynayacağımız için dört gözle bekliyordum. 1 hafta, 10 gün öncesinden sakatlık yaşadım. Çok istememe rağmen oynama şansı yakalayamadım. Türkiye çok iyi bir takım kurdu. 3-4 yıl önce bir düşüşü vardı aslında ama orada bir değişim yaptılar. Takıma çok kaliteli oyuncular eklediler. Şimdi çok iyi, çok üst seviyede olduklarını düşünüyorum. Çok saygı duyuyorum, başarılar diliyorum."

        "PUSKAS AKADEMİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM, ONLARSIZ BURADA OTURUYOR OLMAZDIM"

        Altyapısından yetiştiği Puskas Akademi'ye teşekkür eden Roland Sallai, "Onlarsız burada oturuyor olmazdım. Akademisi, dünyanın en iyilerinden biri ve çok iyi işler yapıyorlar. Gelecekte orada yetişen çok genç ve çok başarılı oyuncuları, çok büyük takımlarda göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "TARAFTARLAR, İLK ANDAN BERİ BANA ÇOK SEVGİ GÖSTERDİ"

        Son olarak Galatasaray taraftarına mesaj gönderen Sallai, "Onlara teşekkür ediyorum. İlk andan beri bana çok sevgi gösterdiler, çok iyi hissettirdiler. Önümüzdeki sezonda da umarım kupalar kaldıracağız, Şampiyonlar Ligi'nde de büyük başarılara imza atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

        Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai ile kısa cevaplar

        Galatasaray: Kupalar

        5. yıldız: Tarihi

        Kupa: Mutluluk

        Sarı mı? Kırmızı mı?: Kırmızı

        RAMS Park: İnanılmaz

        Okan Buruk: İyi insan

        Victor Osimhen: Golcü

        İstanbul: Muhteşem

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