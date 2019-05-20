Roma Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-0 yenen Çek Karolina Pliskova, şampiyonluğa ulaştı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 7 numarası Pliskova ile dünya sıralamasının 42. basamağındaki Konta karşılaştı.
Pliskova, 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak Roma Açık'taki ilk şampiyonluğuna uzandı.
27 yaşındaki Çek raket, bu sezon 2, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.
YORUMLAR