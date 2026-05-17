Roma Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner oldu

Dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u setlerde 2-0 mağlup ederek organizasyonda ilk kez zafere ulaştı.

TEK ERKEKLERDE ZAFER SINNER'İN

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada tek erkekler finali oynandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 45 dakika süren final müsabakasında Roma Açık’ta geçen yıl final oynayıp kaybeden Sinner ile bu turnuvada ilk kez finale yükselen Ruud kozlarını paylaştı.

İlk sete tutuk başlayan ve oyunlarda 2-0 geri düşen Sinner, 3. oyunda Ruud’un servisini kırarak oyuna döndü. Sinner, 9. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kırarak sette üstünlüğü yakaladı ve ilk seti 6-4 aldı.

REKLAM

İkinci sete de rakibini servisini kırarak başlayan Sinner, burada yakaladığı üstünlüğü set boyunca sürdürdü.

Sinner, ikinci seti de 6-4 aldı ve setlerde durumu 2-0'a getirerek Roma Açık'ta şampiyon oldu.

SİNNER 34 MAÇTIR KAZANIYOR

Sinner ayrıca bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 34 maça çıkardı.

Bu sonuçla Sinner, Roma Açık'ta kendi seyircisi önünde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sinner ayrıca Roma Açık tek erkekler kategorisinde 1976 şampiyon olan Adriano Panatta'dan sonra mutlu sona ulaşan ilk İtalyan raket olmayı başardı.

Jannik Sinner'e şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı da tribünden izleyen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Roma Açık'taki son İtalyan şampiyon Panatta verdi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sinner, rakibi Ruud’u oyunundan ötürü tebrik etti.

Sinner, Cumhurbaşkanı Mattarella ve Panatta'dan bu kupayı almanın kendisi için bir onur olduğunu, 50 yıl sonra kupayı eve getirmekten mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan seyirciler de Sinner'e sevgi gösterisinde bulundu.