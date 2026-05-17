Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Roma Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner oldu

        Roma Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner oldu

        Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u setlerde 2-0 yenerek Roma'da ilk kez şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 21:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma Açık'ta şampiyon Sinner oldu!

        Dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u setlerde 2-0 mağlup ederek organizasyonda ilk kez zafere ulaştı.

        TEK ERKEKLERDE ZAFER SINNER'İN

        Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada tek erkekler finali oynandı.

        Merkez Kort'ta 1 saat 45 dakika süren final müsabakasında Roma Açık’ta geçen yıl final oynayıp kaybeden Sinner ile bu turnuvada ilk kez finale yükselen Ruud kozlarını paylaştı.

        İlk sete tutuk başlayan ve oyunlarda 2-0 geri düşen Sinner, 3. oyunda Ruud’un servisini kırarak oyuna döndü. Sinner, 9. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kırarak sette üstünlüğü yakaladı ve ilk seti 6-4 aldı.

        REKLAM

        İkinci sete de rakibini servisini kırarak başlayan Sinner, burada yakaladığı üstünlüğü set boyunca sürdürdü.

        Sinner, ikinci seti de 6-4 aldı ve setlerde durumu 2-0'a getirerek Roma Açık'ta şampiyon oldu.

        SİNNER 34 MAÇTIR KAZANIYOR

        Sinner ayrıca bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 34 maça çıkardı.

        Bu sonuçla Sinner, Roma Açık'ta kendi seyircisi önünde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Sinner ayrıca Roma Açık tek erkekler kategorisinde 1976 şampiyon olan Adriano Panatta'dan sonra mutlu sona ulaşan ilk İtalyan raket olmayı başardı.

        Jannik Sinner'e şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı da tribünden izleyen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Roma Açık'taki son İtalyan şampiyon Panatta verdi.

        Karşılaşmanın ardından konuşan Sinner, rakibi Ruud’u oyunundan ötürü tebrik etti.

        Sinner, Cumhurbaşkanı Mattarella ve Panatta'dan bu kupayı almanın kendisi için bir onur olduğunu, 50 yıl sonra kupayı eve getirmekten mutlu olduğunu söyledi.

        İtalyan seyirciler de Sinner'e sevgi gösterisinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        benim kız 9/8'lik hastası

        26 Nisan'da kızı Karya'nın dünyaya geldiğini duyuran Ceyhun Fersoy, bebeği ile eğlenceli dansını "Benim kız 9/8'lik hastası" notuyla paylaştı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"