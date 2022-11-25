SEAMAN NE SÖYLEDİ?

İngiliz kaleci de Ronaldinho'nun şanslı olduğunu düşünüyor. Seaman, 2019'da Classic Football Shirts LDN'ye yaptığı açıklamada, "Ronaldinho'nun ne kadar iyi olduğunu biliyor muyduk? Onun hakkında bir şeyler duymuştuk, ama sahada görene kadar onların ne kadar iyi olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Açıkçası bunların hepsini hatırlamıyorum. Tek hatırladığım onun şanslı serbest vuruşu! Yine de yaklaşık 40 metre uzaktan içeri girdi, bu yüzden bir kalecilik hatasıydı. Ters yöne gitmeye çalıştım ve çok kötü yakalandım ve hareket edemedim'' dedi.