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Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

Efsane futbolcu Ronaldinho'dan yıllar sonra bir itiraf geldi. Ronaldinho, 2002'de Brezilya forması ile İngiltere'ye attığı gole açıklık getirdi

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  • Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

    Brezilya ve Dünya futbolunun efsane oyuncusu Ronaldinho'dan yıllar sonra bir itiraf geldi. Brezilyalı eski yıldız, seneler sonra attığı mükemmel gol üzerine konuştu.
  • Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

    Luiz Felipe Scolari'nin ekibi, Sven-Goran Eriksson yönetimindeki İngiltere'yi yenerek kupanın dışında bırakmıştı.

    O maçta harika bir gol atan Ronaldinho, attığı gol için "Hayır, kasıtlı değildi. O, golü bilerek atmadım" dedi.
  • Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

    Ronaldinho, "Ama bunu çok inceledik ve İngiliz kalecinin biraz öne çıktığını biliyorduk. Aslında yeterince şanslıydım. Pek çok İngilizin hüznü ve Brezilyalıların büyük bir mutluluğu vardı'' ifadelerini kullandı.
  • Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

    Ronaldinho'ya  Barcelona, ​​PSG ve AC Milan'daki dönemleri de dahil en önemli golü sorulduğunda, İngiltere'ye attığı gol için en önemlililerden biriydi dedi.

    Brezilyalı yıldız, "Kesinlikle çok dikkat çekici, çünkü nereye gidersem gideyim insanlar bana bunu soruyor. Ayrıca Real Madrid'e karşı önemli bir golüm vardı, ama gittiğim her yerde en çok merak uyandıran gol kesinlikle bu."
  • Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

    SEAMAN NE SÖYLEDİ?

    İngiliz kaleci de Ronaldinho'nun şanslı olduğunu düşünüyor. Seaman, 2019'da Classic Football Shirts LDN'ye yaptığı açıklamada, "Ronaldinho'nun ne kadar iyi olduğunu biliyor muyduk? Onun hakkında bir şeyler duymuştuk, ama sahada görene kadar onların ne kadar iyi olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Açıkçası bunların hepsini hatırlamıyorum. Tek hatırladığım onun şanslı serbest vuruşu! Yine de yaklaşık 40 metre uzaktan içeri girdi, bu yüzden bir kalecilik hatasıydı. Ters yöne gitmeye çalıştım ve çok kötü yakalandım ve hareket edemedim'' dedi.

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