Rúben Dias'ın tatil romantizmi
Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Rúben Dias, TV yıldızı sevgilisi Maya Jama ile Ibiza'da görüntülendi
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin 2020'de Benfica'dan transfer ettiği, güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olan Rúben Dias, kupasız geçen sezonun ardından moral depoluyor.
28 yaşındaki Portekizli Rúben Dias, TV yıldızı ve sunucu sevgilisi Maya Jama ile Ibiza'da objektiflere yansıdı.
Rúben Dias ile Maya Jama, plajda romantik anlar yaşadı.
Rúben Dias ile Maya Jama, akşamüstü plajdan çıkarken, gazeteciler tarafından görüntülendi.
Manchester City, bu sezon İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda kupaya uzanamadı.
Rúben Dias'ın takım arkadaşı Erling Haaland da geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Haugseng Johansen ile Ibıza'da tekne tatili yaparken görüntülenmişti.