Rus siber güvenlik şirketi yapay zeka odaklı yeni eğitim modülünü tanıttı
Kaspersky, Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu (Automated Security Awareness Platform-ASAP) içinde yapay zeka odaklı yeni eğitim modülünü tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekayla ilgili tehditleri anlamanın aciliyeti, artan sayıda yapay zeka kaynaklı tehditle vurgulanan bir durum.
Şubatta çok uluslu bir firmanın finans çalışanı, video konferans sırasında şirketin finans müdürü gibi davranmak üzere "deepfake" teknolojisini kullanan dolandırıcıların tuzağına düşerek 25 milyon dolar ödeme yaptı. Bu saldırının kurbanı olan çalışanın farkına varamadığı bir diğer konu da görüşmedeki şirket çalışanı sandığı diğer kişilerin de aslında deepfake ürünü olduğuydu.
Kaspersky, yapay zekayı kullanan saldırılarla ilgili siber beceri geliştirme programlarına yönelik artan talebi karşılamak için, yeni modülü ASAP'ı hizmete sundu. Yeni yapay zeka eğitim modülü, yapay zeka odaklı siber saldırıların ortaya çıkardığı gelişen tehditlerle mücadele eden profesyonelleri gerekli becerilerle donatmayı amaçlıyor. Her biri 7 ayrıntılı dersten oluşan eğitim modülü iki aşama halinde yapılandırıldı.
1'inci aşamada, dolandırıcıların yapay zekayı kötü niyetli amaçlar için nasıl kullandıklarını ve bu taktiklerle mücadele etmenin yollarını anlamaya odaklanıyor. Değinilen konular arasında sahte videoların oluşturulması (çevrim içi konferanslar aracılığıyla kimlik hırsızlığı gibi), sahte fotoğraflar, ses taklidi ve yapay zeka aracılığıyla sunulan diğer hileler yer alıyor.
2'inci aşamada ise, profesyonel ortamlarda yapay zekayla ilişkili doğal riskleri araştırmaya odaklanıyor.
Yapay zeka konusunda önceden bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan kurs, sağlam siber güvenlik uygulamaları için kapsamlı eğitim sağlıyor
"YAPAY ZEKA ODAKLI MODÜL KURULUŞLARININ SAVUNMA HATLARI GÜÇLENEBİLİR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Security Awareness Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Tatyana Shumaylova, yapay zeka odaklı siber tehditler gelişmeye devam ettikçe, profesyonellerin bu riskleri etkili bir şekilde azaltabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasının kritik önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kaspersky ASAP'taki yeni yapay zeka odaklı modülümüz, kullanıcılarımızı günümüzün siber tehdit ortamı ve bunlara karşı koyma yolları hakkında kapsamlı bir anlayışla güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Bu sayede dikkat ve tedbiri teşvik ederek dijital ortamda ortaya çıkan yeni tehditlerle dahi mücadele edebilir, aynı zamanda kuruluşlarının savunma hatlarını güçlendirebilirler."